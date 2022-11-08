今晚血月來襲…情緒高漲、能量混亂！專家曝12星座安度秘訣

中央氣象局表示，11月8日有月全食發生，台灣各地於下午5時左右，可於東方天空看見月面漸缺、變紅到復圓的過程，而這次也伴隨「紅月掩天王」現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，而星座專家艾菲爾老師也提醒，月食滿月能量發生在金牛座，剛好正在逆行的天王星也在這裡，這次的滿月能量將混合著改革、突變、無預期、分裂、顛覆的特質，因此特地寫出了十二星座的「安度指南」供參考。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，表示11月8日的月食滿月能量發生在金牛座，剛好正在逆行的天王星也在這裡，這次的滿月能量將混合著改革、突變、無預期、分裂、顛覆的特質，許多人現在已經感覺到空氣裡有不少混亂的氣息，或總覺得可能有什麼事情即將要發生，而事情卻是「在你毫無預警之中狂亂的席捲而來」。

艾菲爾表示，這次的月食滿月，你無法期待工作、生活、關係會照著你的預期發展，加上滿月時期不少人都是情緒高漲的狀態，很容易一不小心全盤失控。在這段期間能做的是，無論發生什麼，都請「回到當下」，別被情緒牽著走。而艾菲爾也提醒，已經失控的局面，就「讓它自由發展吧！」宇宙不會給你無法克服的挑戰，所以當你感到無能為力、無法選擇下一步時，就向宇宙請求更多的平靜與知曉，人自然知道該如何選擇。

艾菲爾提醒，這次的金牛月食滿月，對於十二星座都會有不同層面的影響，加上天王星的突變、混亂能量，不少人會在這段期間感到心煩意亂，記得「保持冷靜、向宇宙請求支持」，大家都能安度這次的挑戰。老師特別整理出了各自安度的指南關鍵，可同時參考自身的太陽、上升星座。

白羊座

金牛座滿月發生在白羊座的財帛宮位，有可能你會因為意外而賺入大筆財富，也有可能在無預期的情況之下，突然需要一筆不小的費用來應對生活、或是工作上的突發狀況，先查看你的財務狀況，未雨綢繆、防患未然。

金牛座

金牛座滿月發生金牛座的命宮，你的生活、人際、關係、金錢或許會有變故發生，大有機會是身邊人的關係變化會為你帶來金錢、或是讓你荷包大失血。如果你有換個合作夥伴的想法，你的金錢流向可能會在大進或大出。

雙子座

金牛座滿月發生在雙子座的隱密宮位，此刻的你可能面臨排山倒海的壓力，導致你的情緒不佳，加上火星在你的命宮逆行，更是牽動你平時累積在內心深處的怒氣。記得，別將一時的情緒當成你需要立即做出的反應，也許會造成反效果。

巨蟹座

金牛座滿月發生在巨蟹座的友誼宮位，滿月期間或者之後你會突然的與某些交友圈產生切割，並且可能迅速的加入到新的人際圈，連帶的新的人事物進入到你的生活中，你也會在這段期間注意到新的對象，該放手的過往情誼別太留戀，你永遠都不會知道接下來會不會遇見更棒的人！

獅子座

金牛座滿月發生在獅子座的事業宮位，事業上的合作夥伴或是客戶方面可能會出現小麻煩，需要你出面收拾，而引發你的情緒。面對棘手的事情或情緒，別匆忙地作出反應，有可能會讓事態更加的ㄧ發不可收拾。

處女座

金牛座滿月發生在處女座的遷徙宮位，這段期間如果你手上正在處理與國外有關的事物，可能會出現一些預期之外的變化。也可能因為公司外派的緣故，你需要搬遷到遠方工作及生活，你的人生也許因此走向跟你理想不同的路，給自己多點時間消化。

天秤座

金牛座滿月發生在天秤座的疾厄宮位，你需要注意此時與他人金錢上的往來，有可能借出去的錢無法在講好的歸期收回。同時，調整你的財務狀況，這裡指的是儲蓄的習慣、或是獲利投資的習慣太大手大腳的話，易有風險。

天蠍座

金牛座滿月發生在天蠍座的關係宮位，過往存在於你和伴侶之間隱藏的問題，很可能在此時浮上台面，或許你們會開始思考這一段關係的去留、也可能彼此會向對方提出分開的想法。單身的你，已經一段有曖昧、單戀情形的你，也許會突然之間結束這樣的情況，或是邂逅新的人。

射手座

金牛座滿月發生在射手座的工作宮位，工作中有某些細節ㄧ直都沒有落實的地方，在交期結束前突然的浮上台面，建議你手上若有正要收尾的項目，回頭看看手頭工作是否有遺漏的地方。健康方面，這段期間如身體有小病小痛，別再拖延，症狀可能會突然加劇。

魔羯座

金牛座滿月發生在摩羯座的戀愛宮位，如果你現在有約會或曖昧的對象，積極一點有可能在滿月之後馬上確立關係。而過往在關係有欺瞞、第三者的情況則容易曝光，將關係推到結束、或是重新審視的狀態。

水瓶座

金牛座滿月發生在水瓶座的家庭宮位，過去與家人之間尚未解決的問題，會經由衝突或事件再次浮現，這次請別一言不合就關上房門，請給予家人彼此說說心裡話的時間，化解心中疙瘩。家中裝潢可能會超乎預期告一段落、或著出現重大的延遲，也有機會搬遷到新的住處。

雙魚座

金牛座滿月發生在雙魚座的交流宮位，這段時間是考驗你情商的時刻。與人溝通之時他人的遣辭用語也許一下就刺中你的心，而你也不甘示弱的回擊，導致無用的溝通還得罪了彼此，這幾天找個時間靜坐冥想，沈澱你的心緒，有什麼話可以之後再說，不急著一下就說出口。