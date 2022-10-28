心理測驗／這張圖是帳棚還是風箏？測出自己有多在意他人看法

每個人的性格不同，有的人能大方作自己，但也有人做起事來，總是會在意他人的目光。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在意他人想法的程度。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷自TRILL

A 帳棚 B 斗笠 C 風箏 D 從前後方視角看到的車子

選擇A帳棚的你，是非常在意周圍目光的人。你有著強烈的團隊性格，害怕一人獨處，也擔心自己遭到同伴拋棄。因此你的行為舉止，都在努力追求當一個「普通」、「一般」的人。然而這麼一來，你也變得太過壓抑情感。其實偶爾表現一下自我，不一定是件壞事。

選擇B斗笠的你，是稍微有些在意周圍目光的人。你是個情感豐富，內心纖細的人，平常就不喜歡把話說得太絕。在你追求目標或興趣的過程中，如果受到了一些批評，內心也容易出現退縮的想法。不過，有時批評只是少部分人的意見，其實未必需要看得太重。

選擇C風箏的你，是毫不在意周圍目光的人。你有著特立獨行，作風自由的性格。你對自己充滿著自信，一點都不在乎別人對你是怎麼想的。而在這樣的個性之下，你偶爾也會出現一些讓人費解的舉動。但只要你出自正直的心態，那麼儘管他人無法理解，最終也會感受到你的心意。

選擇D從前後方視角看到的車子的你，是稍微有些不在意周圍目光的人。你有著忠於自我的性格，喜歡的東西就說喜歡，即使他人說三道四，也不容易動搖你的決心。話雖如此，在一些外表打扮或者服飾上面的部分，你倒是會稍微在意別人的看法如何。