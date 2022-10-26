農曆十月來了！總運預測曝光「哪些命格鴻運當頭、財運最旺？」

農曆十月就要來臨了（國曆10/25～11/23）！新月份的開啟，也意味著新一波行運的變化，你的努力會換來幸運嗎？誰會成為本月的福運大贏家？科技紫微網現在就為你揭曉答案！

【讀文小提醒】：本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。

TOP1：命宮有天相

TOP2：命宮有七殺

TOP3：命宮有太陽

TOP4：命宮有廉貞

命宮有七殺

幸運指數：★★★★☆

【月運分析】活力滿滿的月份。心情好，做事也就得心應手，有機會提早完成預定的工作進度。多嘗試新事物，易有實質性的收穫。

【好運建議】婉拒不必要的邀約，會讓你的生活更清閒；已經計畫好的事可大膽執行。

命宮有破軍

幸運指數：★★☆☆☆

【月運分析】本月應持著謹慎保守的態度，若急於表現，易讓你大大受挫。同時，本月也容易面臨許多選擇，必要時可多聽前輩的意見。

【好運建議】此月不宜急衝，應適當停下腳步，提前規劃，再根據計畫執行，會更有勝算。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★★☆

【月運分析】消費慾望強烈，不過幸運的是眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。事業方面雖然忙碌，但也容易從中獲得成就感。

【好運建議】有時間別忘了與家人團聚，或者多幫助身邊的人，會讓你很有收穫。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】心情開朗，即使小小的進帳都能讓你開心不已，但也要注意控制情緒，否則可能樂極生悲。需要提醒的是，此月的臨時開銷增多，需提前做好規劃。

【好運建議】親友與長輩是你此月的大貴人，注意把握。無事少外出，以免損財。

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】需要由你主動支配安排的情況增多了，這也考驗著你規劃、預判的能力，壓力較大時容易被負面情緒左右。

【好運建議】與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會因此逐漸緩解。

命宮有天府

幸運指數：★★☆☆☆

【月運分析】做事情有些武斷，容易陷入孤立無援的境地，易怒易爆的情緒可能會讓你不自覺說出一些傷害他人的話，要特別注意言辭。

【好運建議】多聽取他人的意見，會對你助益不小。盡可能提高信心與行動力，易讓你創造佳績。

命宮有武曲

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】這個月的你喜歡安靜度日，對團體活動提不起興趣。此月做事有些粗心，容易因過於自信而出錯。

【好運建議】做好分內事就好，他人的事不宜過度插手，太過熱心反而易招來反感。

命宮有天相

幸運指數：★★★★★

【月運分析】有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。有朋友邀約或團體活動別急著拒絕，這會是你人脈拓展的好時機。

【好運建議】合理運用錢財才能夠進財有道，遇到瓶頸可多向他人請教。

命宮有太陽

幸運指數：★★★★☆

【月運分析】金錢支出較頻繁，好在貴人助力強，只要能以樂觀的心態面對，難題多會逐漸解決。與人溝通時需多注意表達方式。

【好運建議】讓自己的生活充實起來，你會從中獲得更多驚喜。若清閒度日，你反而會有些無所適從。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

【月運分析】此月容易有挫折感，雖然主導慾增加，但好事難成，還會因為無法忍受這樣的局面而陷入負面情緒，面對繁雜的工作難以集中注意力。

【好運建議】先設定一個小目標，然後全力以赴吧！面對不便拒絕的柔性請求時，需量力而為。

命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】這個月顯得有些懶散，甚至有自我放縱的傾向。懈怠的態度不僅可能會使原有的計畫難以順利推進，還易失去不少商機。

【好運建議】可把重點放在人脈積累上，你的熱情大方與樂於助人，會讓你很受歡迎。

命宮有太陰

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】情緒起伏較大的月份，工作上難以靜下心來。口才佳者在此月將頗佔優勢，但要小心，過於誇張就會適得其反。

【好運建議】學會變通是你這一周的重要課題，多與人交流溝通，易讓你有不少收穫。

命宮有天梁

幸運指數：★★★☆☆

【月運分析】這是考驗你的耐心的時候了，本月工作上需要細心處理的事情增多，應耐著性子一件一件處理，若是心急，將很容易出錯。此月還應警惕禍從口出，少說是非，小心為上。

【好運建議】可把廣交益友作為你本月的重點，好的人際關係能讓你事半功倍。

命宮有天同

幸運指數：★☆☆☆☆

【月運分析】金錢流失較快，有不少臨時開銷，可能會超出預算。此外，工作上雜事較多，感覺也變得亂糟糟，容易浮躁不安。

【好運建議】此月的重點可以放在「提前規劃」上。有想法應及時表達，若悶在心裡，不利事情的發展。

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