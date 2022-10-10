心理測驗／運動會最討厭哪個項目？瞭解自我內心陰影是什麼

每個人的內心深處，難免都有即使時過境遷，卻還是揮之不去的傷痕存在。日本網站「ananweb」近來就以一則心理分析，可以瞭解自己有著什麼樣的內心陰影。

請問：以下四種運動會項目，你最不喜歡哪一個？

你最不喜歡哪個運動會項目？圖擷自ananweb

A 大隊接力 B 兩人三腳 C 滾大球 D 啦啦隊

選擇A大隊接力的你，內心陰影是「外表被嫌棄」。你是個思考快速，受到周圍信賴的人，無論什麼樣的工作，都能夠得心應手。不過你因為在外表上曾經被批評，對此一直都缺乏自信，是個性上的弱點。

選擇B兩人三腳的你，內心陰影是「善意被曲解」。你擁有喜歡幫助他人，高尚無私節操的性格，這讓你獲得了周遭許多人的肯定。不過也有少部分的人，會對你的好意抱持著懷疑，從而造成你內心的創傷。

選擇C滾大球的你，內心陰影是「被看不起」。你是個純真可愛，受到異性歡迎，有如團隊中吉祥物般的存在。然而有時你也會察覺到某些人看輕自己，甚至把自己當成白痴一樣看待，讓你產生厭惡的感覺。

選擇D啦啦隊的你，內心陰影是「被同性嫉妒」。做事爽快、思考清晰的你，異性緣可說是從來沒有少過。不過也正因如此，你經常被其他同性的伙伴們視為競爭對手，讓你捲入無端的紛爭之中，難以和同性的人圓融相處。