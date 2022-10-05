黏到讓人快瘋掉！「超不獨立星座」Top 5 第一名簡直喪失自理功能

你是否發現身邊的朋友，喜歡黏著某個人，好像無法自立生存的樣子，有事沒事就愛跟隨其後，而且不管是男是女，都會有這情況發生，甚至自認為這是正常的。一起來看看哪五個星座，這種情況特別嚴重，總愛黏人，而且幾乎無法獨立的星座。

TOP 5：雙子座

雙子座像風一樣，沒有定性，來去自如，但是遇到感情，就像風遇到牆壁，被擋住了，黏著不走。在遇到喜歡的人，原本的個性，可說是反覆無常，變了調，尤其是戀愛初期，更是只想賴在愛人身邊，緊緊相依，整天捆在一起，電話或訊息是有增無減，大事小事就想找對方來。這只能說是雙子太在乎對方了，這是雙子愛的表現，不過幸好，這種情況不至於太長，會慢慢恢復得比較理性，畢竟是像風一樣的星座，還是會想要自由的。

TOP 4：雙魚座

雙魚座喜歡幻想，總是期待自己的愛情故事能夠很浪漫，就像童話世界一樣的幸福，特別是看到別的情侶甜蜜的樣子，就恨不得自己也立刻有個浪漫情人，因此這個想法會深根於內心。當戀愛時，就會想表現得很浪漫，讓另外一半能更加喜歡自己，也會非常珍惜愛情，所以無時無刻，總愛黏在對方身邊，享受這種期待已久的愛情，甚至離開對方幾分鐘，就會開始受不了，幾乎無法獨自生活的狀態。

TOP 3：金牛座

金牛座是很有原則的，做事也很有自己的想法，不過凡事都有例外的時候。只要遇到感情的事，就會喜歡依賴對方，會想盡辦法吸引對方注意，就是要讓對方把心思都放在自己身上，因此就像雙面膠一樣黏在對方身邊，因為感情方面，金牛座很喜歡廝守幸福的感覺，不管是主動還是被動，都希望對方能來幫忙，有時候就連生活小事，都無法自立，就為了讓對方能隨時出現在自己身邊，而這也是因為金牛座的佔有欲而引起的。

TOP 2：天蠍座

天蠍座是個神祕人物，心事很少被人知道，在相處過後，會發現他們其實非常重感情，是因為很多事情都在乎雙向付出，而會如此，也是因為他們很沒安全感，所以會想時時守護自己的另一半，更因此使得他們很有佔有慾跟控制慾。為了證明對方是很愛他，所以天蠍座幾乎很黏另一半，出雙入對是比較好的形容詞，其實是為了知道對方沒有出軌，為了知道對方的行蹤，所以會想盡辦法無時無刻待在另一半身邊。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座是個愛逞強，很有自尊心的星座，表面總是擺出不容易被傷害的樣子，但其實為人和善好相處，內心是很溫暖的，溫柔體貼，同時也容易被感動。如果巨蟹座付出感情戀愛了，那可以說安全感隨著戀愛的心，付出越多，安全感就越少，就越沒辦法獨立，因為整顆心都放在對方身上，癡情的人，總是不知道世界發生什麼事了。巨蟹座戀愛之後，幾乎可以寸步不離的黏在對方身邊，什麼事都跟著對方，彷彿已經喪失生活的自理功能了。