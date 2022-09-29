心理測驗／撲克牌最討厭哪一張？測出自己現在的工作困擾

在外工作打拚，難免會遇到不順的時候。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，透過撲克牌的選擇，能瞭解現在工作上碰到什麼樣的困境。

請問：以下的四張撲克牌，你最不喜歡哪張？

A 鬼牌 B 黑桃A C 紅心Q D 方塊9

你最不喜歡哪張牌呢？圖擷自美人百花

選擇A鬼牌的你，遇到的工作困擾是「身心不適」。你因為心理上的因素，失去了對工作的熱誠，在厭惡的心情之下，做起事來也變得非常不順。或許你需要的，是稍微遠離一下工作，才能讓自己放鬆喘口氣。

選擇B黑桃A的你，遇到的工作困擾是「突發狀況」。明明自己也沒特別做錯什麼，結果卻因為別人的失誤，導致你自己也受到牽連，可謂是飛來橫禍。在這種情況之下，想要生氣罵人也是理所當然的，不過自己也得平撫情緒，好好面對真正該做的事。

選擇C紅心Q的你，遇到的工作困擾是「遭到妨礙」。或許現在的你，正碰上手頭的工作被其他人刻意阻撓，一再出現的問題使得進度無法好好向前。要突破這個局面，首先得保持冷靜，用心觀察眼下的局勢，想辦法讓阻礙大事化小，小事化無為佳。

選擇D方塊9的你，遇到的工作困擾是「人際關係」。好比說與職場上司、同事或下屬的相處關係不佳，或者因為一些表達上的失當，導致你被客戶討厭等等。比起一個人煩惱，不如找一位信得過的人談一下心事，讓自己沉重的心情稍微舒緩一些。