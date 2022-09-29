快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／撲克牌最討厭哪一張？測出自己現在的工作困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
透過撲克牌的選擇，瞭解自己目前的工作困境。圖片來源／ingimage
透過撲克牌的選擇，瞭解自己目前的工作困境。圖片來源／ingimage

在外工作打拚，難免會遇到不順的時候。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，透過撲克牌的選擇，能瞭解現在工作上碰到什麼樣的困境。

請問：以下的四張撲克牌，你最不喜歡哪張？

A 鬼牌

B 黑桃A

C 紅心Q

D 方塊9

你最不喜歡哪張牌呢？圖擷自美人百花
你最不喜歡哪張牌呢？圖擷自美人百花

選擇A鬼牌的你，遇到的工作困擾是「身心不適」。你因為心理上的因素，失去了對工作的熱誠，在厭惡的心情之下，做起事來也變得非常不順。或許你需要的，是稍微遠離一下工作，才能讓自己放鬆喘口氣。

選擇B黑桃A的你，遇到的工作困擾是「突發狀況」。明明自己也沒特別做錯什麼，結果卻因為別人的失誤，導致你自己也受到牽連，可謂是飛來橫禍。在這種情況之下，想要生氣罵人也是理所當然的，不過自己也得平撫情緒，好好面對真正該做的事。

選擇C紅心Q的你，遇到的工作困擾是「遭到妨礙」。或許現在的你，正碰上手頭的工作被其他人刻意阻撓，一再出現的問題使得進度無法好好向前。要突破這個局面，首先得保持冷靜，用心觀察眼下的局勢，想辦法讓阻礙大事化小，小事化無為佳。

選擇D方塊9的你，遇到的工作困擾是「人際關係」。好比說與職場上司、同事或下屬的相處關係不佳，或者因為一些表達上的失當，導致你被客戶討厭等等。比起一個人煩惱，不如找一位信得過的人談一下心事，讓自己沉重的心情稍微舒緩一些。

心理測驗 職場

延伸閱讀

心理測驗／海底世界圖先看到誰？ 瞭解你內心潛藏的才華為何

心理測驗／購物時第一眼看上什麼？ 瞭解自己現在哪種運勢旺到擋不住

心理測驗／若能「返老還童」想回到幾歲的自己？測出內心真實性格

心理測驗／岔路另一端是什麼？面對未知不怕 選出最適合你的生存之道

相關新聞

心理測驗／撲克牌最討厭哪一張？測出自己現在的工作困擾

在外工作打拼，難免會遇到不順的時候。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，透過撲克牌的選擇，能瞭解現在工作上碰到什麼樣的困境。

一掃陰霾！10月幸運星：哪些命格吉星高照、福氣滿滿

時間飛逝，馬上就要進入10月了！彷彿就在一彈指之間，2022年只剩最後3個月了。想知道十月有哪些主星能夠一掃九月陰霾，順利抓住好運，扭轉劣勢嗎？趕快跟著科技紫微網來看看吧。

別錯過10月這幾天！12星座「專屬幸運日」曝光

十月是每年天氣最好的時候，熱氣散去，涼意微微，心情和生活也好像跟著愜意明朗起來！就跟著科技紫微網一起來看看，你會在本月收穫哪些超級幸運日呢？

每日星座運勢／雙魚不宜做金錢決策 提升精神生活

2022-09-29牡羊座短評：身體健康是第一要事，注意保養。【整體運★★☆☆☆】你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有

10月生命靈數運勢分析：2號單身人別太有目的 8號人本期運勢看好

引用三數作為十月的開端： 把自己困在每個日常繁瑣裡，不感受也不喘息， 擅於週旋於內內外外的你呀，可是缺永遠缺了自己， 試圖遺忘或不看見什麼呢？這是否是你老是跳過的那一題？ 生命靈數怎麼

誰獲幸運之神眷顧？農曆九月生肖運勢：屬牛感情得意 屬龍小心破財

2022年已經進入了倒數階段，轉眼間來到了農曆九月（國曆9/26~10/24）。在農曆九月中，誰會獲得幸運之神眷顧？誰在這個月需要特別小心謹慎？就跟著科技紫微網一起來瞭解一下吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。