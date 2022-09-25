農曆九月總運預測：哪些命格福星高照、即將轉好運？

「九」有長長久久之意，因此農曆九月（國曆9/26~10/24）也讓人聯想起許多詩意跟美好。那麼，在農曆九月中，誰會在晚秋的愜意中得福運眷顧？好運能長久伴隨你嗎？誰的行運最旺？就跟著科技紫微網一起來瞭解一下吧！

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

TOP 1：命宮有天府

TOP 2：命宮有破軍

TOP 3：命宮有太陽

TOP 4：命宮有天同

TOP 5：命宮有廉貞

命宮有七殺

【月運分析】先知先覺的一個月，對於錢財的把握很精準，可採取速戰速決的投資戰略，容易進財。本月你有成為核心人物的機會，將負起重大責任，除了好好表現外，還需小心應付人事。



【好運建議】找一個安靜、空氣清新的環境讀書或工作，可提升效率！若懂得接受他人善意的批評，更易獲得成長。

命宮有破軍

【月運分析】此月易有新的任務或事件降臨，正是表現的好時機，集中精力好好發揮，易為你打開新的局面。財運方面的表現也可圈可點，但別因想賺大錢四處奔波勞碌，忽略了自己的身體健康。



【好運建議】少管他人閒事，先把自己的事情處理好吧。外出途中應注意人身財產安全。

命宮有廉貞

【月運分析】與家人在一起的時間增多，可與家人聊聊你的學業、工作和生活，分享彼此的想法，易得到不少收穫。此月可安排短程旅行，在旅遊中易收集到許多奇事趣聞，拓展視野的同時，心情也會開朗很多。



【好運建議】好好珍惜身邊的人和事，有時間可多閱讀新領域的書籍、或參加線上課程來拓展視野，日後會大有用處。

命宮有貪狼

【月運分析】靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易規畫出不錯的策劃方案。不過，此月在家人面前的表現有些浮躁，應注意自己的態度，並特別要小心避免與女性長輩發生衝突。



【好運建議】對於他人的評價與指點，應以正確的心態對待，事業的發展才會越來越順利。

命宮有紫微

【月運分析】此月的判斷力較弱，易受他人意見左右；另外，你身邊可能有愛惹事生非者，需警惕自己不要禍從口出，以免招來麻煩。財運方面宜謹慎為之，小心因迷糊而損失錢財。



【好運建議】本月的重點在於求穩，少湊熱鬧，多做籌謀，才是上策。另外，切記不要以貌取人，相貌普通者易成為你的貴人。

命宮有天府

【月運分析】金錢走勢旺盛的月份，先前有投資計畫者，此月可放手一搏，可望收穫豐厚。良好的人際關係是你此月的事業優勢，在發揮能力的同時，再運用人際力量，易創造驚人的成績。



【好運建議】本月的好運多從溝通中獲取。多與人溝通，容易有意想不到的收穫。

命宮有武曲

【月運分析】有衝勁，想挑戰，但衝動卻引來了挫折，令你心懷苦悶，難以排遣。但這情況對你來說也許是好事，有壓力才有動力，出現問題而找不到解決之策時，可找身邊親近的人商量。



【好運建議】學會控制好自己的情緒，別讓壞情緒影響了正常的步調。向前衝的同時，也要記得多照顧身邊人的感受。

命宮有天相

【月運分析】這月的你有點孤僻，只想默默做自己的事情，對於他人之事不聞不問，大大的缺乏溝通和交流。另外，很多臨時狀況也易不定時冒出來，讓你頭疼不已。



【好運建議】學會敞開心扉，心裡有話不妨挑明了說。悶在心裡，不但解決不了問題，還會讓自己心情壓抑。

命宮有太陽

【月運分析】本月是你證明實力的好時機喔！別人覺得有困難的事情，你不妨接過來做，會有很大的收穫。此月還易接收到朋友異動的消息，讓你心境起伏不小。別受影響，好好表現自己，就易迎來更多機遇。



【好運建議】別把結果看得太重要，多留心過程，享受其中，就易為你帶來意想不到的收穫。

命宮有巨門

【月運分析】本月的你可能有些固執，一旦決定了一件事，就不願放棄、也不願協調，這使你不易得到他人支持。良好的健康是你本月的最大資本，只要投入十二分精神和力氣做下去，就易有實質性的收穫。



【好運建議】堅守原則固然是好事，但也要多留意人際關係，良好的人際關係會成為你日後的有利武器。

命宮有天機

【月運分析】異常忙碌的一個月，需要處理比較多事情，這樣接二連三下來，易讓你的身體有些吃不消。此外，還易在與人溝通時發生言語衝突，影響到你的人際關係。



【好運建議】說者無意，聽者有心，注意自己的言語，小心出口傷人。雖說是對事不對人，但語氣還是要溫和一些。

命宮有太陰

【月運分析】對於具挑戰性的工作特別感興趣，也能引發你的思維活化，容易生出不錯的想法。只不過在實際操作時易遇到阻礙，不妨把眼光放長遠，籌備出一個工作計畫，以後遇到恰當時機時，才會有所準備。



【好運建議】多留意身邊的異性或長輩的動向，將增加你的進財機會。如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲，小心得不償失。

命宮有天梁

【月運分析】財運旺盛，有儲蓄的話不妨做些投資，可望賺進一些意外之財。本月的工作熱忱增加了，大部分的案件都易按照既定的規畫順利完成，會讓你收穫一大波成就感。



【好運建議】話出口前思考三秒，莫貪一時口舌之快，卻因得罪別人招來麻煩。言多必失，若能學會傾聽，貴人運會更好。

命宮有天同

【月運分析】進入精力旺盛的月份，有利推行新計畫，也適合解決以往遺留下來的難題，若能接受不同的意見，事情會進展得更順利。本月在財運上也有不錯的表現，不僅正財可觀，還易有意外收益。



【好運建議】多向有經驗的人士學習、取經，你會有更大的進步。另外，此月應注意健康，少喝冷飲，以免引起腸胃不適。

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