唐綺陽星座運勢週報：金牛金錢運好「大豐收」雙子職場被看重

水利署發布新聞稿表示，反聖嬰效應導致的極端氣候，正肆虐著世界各處，如中國長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發限電危機，歐洲也面臨500年來最嚴重的乾旱，澳洲則因乾旱導致森林野火。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前會出現哪種危機？

2022-09-09 08:00