9月「星座財運TOP5」揭曉 金牛偏財也好「容易有意外收穫」

9月份也是中秋節的日子，雖然氣溫還是高溫不下，但是季節已有所轉換了，而財運則時來運轉，總該會輪到好運的日子。在大家為自己未來辛勞努力之下，若能有運勢來加持，相信一切會更好過。這裡點出五個，在9月的財運旺的星座。

TOP5：天蠍座

天蠍座的九月份財運，會因為人際關係而獲得金錢利益。偏向於大桃花，戀情、婚姻這類的，伴侶會幫忙分擔財務支出，或是聽伴侶的話，而賺得不少財富。在朋友團體方面，待人處事得宜，善於交際，人緣好，能讓你的願望得以實現，開拓了事業之路。另外有機會處理公關方面的事項，幫公司、幫團體組織經營打理，得到上級的認同，這都是平常與人友善相處而來的，需更理性處理複雜的事務，這部份是天蠍可以好好把握的！

TOP4：處女座

處女座的九月份財運，在物質上明顯輕鬆許多，家庭物質生活比較衣食無憂。處女座本質聰明謹慎，善於理財，優秀的商業頭腦，只要從事跟錢有直接相關的工作，都很容易上手。工作運明顯順利許多，懂得利用公司資源幫助自己擴大勢力，同時也樂於回饋夥伴。因此事業運及財運都提升不少，尤其適逢中秋節日，有機會得到業務獎金及別人饋贈的資產。之前若有穩定投資或額外投保的，這個月陰錯陽差的關係，而得到不少獲利。

TOP3：水瓶座

水瓶座的九月份財運，只要有耐心處理細節，將會得到不少財富。像珠寶、裁縫這類的工作，需要小心謹慎處理的，都會有不錯的財富收獲。而高科技電子產業相關的，將出現很好的商業機會，只要平時有好好理財的，會有突發性的收益。水瓶本身的社交能力也不差，這個月可以因為認識不錯的朋友，再加上有不錯的貴人運，可具體提升財運，若是想戀愛的，有望認識到財力不錯的對象，只是要多點耐心。

TOP2：摩羯座

摩羯座的九月份財運，大多依靠自己努力工作而得來的。可能剛好是公司或上級的要求，工作量增加不少，而摩羯座本身就是很願意吃苦耐勞，所以要加班或額外的工作，基本上都不是問題，顯得比較有工作狂的性質，薪資也因為工作量而增加很多。雖然比較勞心勞力，但工作態度都被上級看在眼裡，很有機會列入晉升或調薪的名單裡，因此只要保持平常心，很容易達到同事羨慕的薪資水平。

TOP1：金牛座

金牛座的九月份財運，容易突然有意外的收獲，特別是在偏財方面，樂透彩券、刮刮樂、博弈、遊戲、娛樂等等，會有很高的機會得到獎金，不妨去試試手氣吧！不過建議小賭怡情即可，切勿妄想一步登天。另在若是有藝術作品、才藝表演之類的，會得到大眾的喜歡，尤其演藝圈人士，若能將熱情帶入表演情緒當中，將很有機會得到金錢上的利益。而有收藏古物習慣的人士，可以大方供人欣賞，會得到某些人的眼緣，獲利出清的可能性也很大。

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