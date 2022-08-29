8月掰掰！本週血型運勢 B型要小心失誤、這型準備大顯身手

新的一週到來，每個人的運勢也將重新出發。日本網站「ananweb」最近就分析四個不同血型的人，在8月29日至9月4日這週將會有什麼樣的運勢。

A型

A型在本週的邂逅運將會瞬間暴增。透過自己積極的行動，將有機會結交到更多不同的好友們。工作運也需要靠自己主動探詢而開展。財運在後半段表現較好。健康運必須靠努力來維持，要盡量避免暴飲暴食。美容運比起花大錢，花時間下功夫研究才是正道。

B型

B型在本週會因為踏入嶄新領域，而特別意識到自己內心的缺憾，但千萬別因此變得無所適從。工作上要注意不小心犯下的失誤。財運方面可以注重在自我投資上。健康運適合多做些重量訓練健身。美容運要避免自以為是，虛心採納他人意見。

O型

O型在本週處在靈感源源不絕的狀態，在各方面都能大顯身手。工作上只要沒忽視小細節就沒問題。財運靠著儲蓄和資金周轉，將會有好事發生。健康上則面臨調整的時期，可以趁機改善不規律的生活。美容方面，適合燃燒脂肪塑造小蠻腰好身材。

AB型

AB型在本週的心靈和身體達成一致，做什麼都能夠展現出效率，平時也不需要想太多，自然發揮即可。工作上一切都能順利進展。財運上大致上也順風順水，但要注意別花太多錢。健康運則要注意體重的暴起暴落。美容上則適合使用些手工化妝品。