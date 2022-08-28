一個人住也別忽視風水！擋「鬼門」防煞有妙招、床鋪別擺這裡

現代社會，單身在外打拚的人越來越多。有時一個人住，難免會忽視一些生活細節，房間亂了也不喜歡整理等等的。然而若是這麼做，恐怕會影響到自身的風水運勢。近來日本媒體，就推薦了幾種即使一個人也能做到的居家風水。

根據日本媒體「ananweb」報導，要注意風水之前，首先要確認自家的方位。從整體房間住宅的中心算起，北東方向被稱為「鬼門」，而對側則被稱為「裡鬼門」，這兩側不適合作為玄關或是需要用水的地方（如廚房、衛浴）。而面對鬼門時，右手邊適合作為客廳，左手邊適合當作寢室。

不過出門在外，租屋時很難每次都挑到理想中的格局，此時就可以用一些策略來改善風水。像是為了封閉鬼門，可以利用柊樹或白色的小碎石裝飾。或者從廟宇、神社求來的符也有類似功效。玄關則是可以透過勤於掃除，來替自己帶來好運。

廁所部分，則可以用觀賞用植物等東西作為裝飾。而床鋪的位置，則是應該擺在面向鬼門時的左手側，也就是偏北西的地方，並且儘量遠離廁所。擺放時也要避免能從玄關直接看見，應放在中間有牆壁等物阻擋的地方。

平時要避免在床上看電視等行為，並可在客廳擺放天然素材製成的地毯或沙發，如此便能改善居家的風水。