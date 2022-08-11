常常趕走自己的愛情！最容易被說「單身上癮」的4大星座 除了天蠍座還有誰？

有沒有一種習慣，是習慣一個人，習慣單身，習慣到麻痺了，所以一直是一個人？單身久了會對待感情變得越來越理性、理性到不太願意去開始一段感情、而感情往往又是感性的。

但是對某些星座而言，談戀愛真的是一件好難好難的課題；一起來看看吧！月亮星座也需要參考喔。

在一段親密關係當中，常常自己親手毀掉愛情的獅子座

獅子座象徵了力量、活力與勇氣，也是王者的代表，因此獅子星座的人大多是領導型的人物，也善於雄辯。 他們具有幽默感，生性快樂活潑，容易吸引人，對人十分有禮而且體貼，幾乎不會去猜忌他人，對朋友非常慷慨，天生有很深很重的同情心。

傲氣十足的獅子，不論在任何人面前都是威風凜凜相當的強勢，雖然說他面對愛的人可能會階段性地變成大貓，非常的溫柔，但也都是表面功夫，暫時性的而已。隨著關係的深入感情加深，會越發透露他真實性甚至變得更加霸道，自我。他們暴躁易怒的個性，其實骨子裡隱隱約約透露的是一種自卑感和缺乏安全感，但是不管出於任何理由原因，他們的囂張跋扈和凡事不懂得尊重人的態度，就會把自己心愛的人親手推得很遠。

獅子座有魅力，有手段，也從來不缺乏感情的付出和犧牲，甚至他早已決定把自己的全部都給你，但是態度相處上不要奢望能夠得到他們多少的溫柔和尊重。他們控制欲強，且是自卑和自大的綜合體，所以很難在細節上讓人感覺到舒服。可又有誰能夠。鑽進別人的心坎裡。哪怕具備這個讀心術的能力，也沒有人能夠受得了表面的相處，最初的甜蜜體驗和後來相處的反差，會更讓被愛的人感到痛苦。

經歷了掙扎，反覆地嘗試改善關係，獅子那副「我就是我，誰也別想改變我，也沒有人配改變我」的模樣，就會讓這個人徹底放棄對獅子的感情。獅子是那個親自把自己關係毀掉的人，也是那個親手葬送自己愛情的人。但到最後即便自己知道問題在哪裡，也發誓要改掉自己的臭毛病，可是即便下一段感情能夠很好地開始，也很難有一個圓滿的結果。

在一段親密關係當中，常常自己親手毀掉愛情的處女座

處女座為人仔細，做事認真，愛沉思，對於是非善惡，他們區分得很清楚。同時也是智慧、學問的心智儲藏者，善於領會他人的意思，此外也有驚人的觀察力，但這也同時是他們的缺點，並愛批評別人，此乃觀察太入微所致！有容易感動的性情，做事太過於追求完美，對人要求過苛而且吹毛求疵。

處女座這個人樣樣都好，細膩溫柔，又不會輕易和誰發脾氣，但是他過於追求完美的性格，動不動就會產生改造的舉動，會讓很多人無法適應。雖然處女座自己也知道，世界上不存在完美的東西，但是盡善盡美卻是他們追求的目標，同時他們有自己相當強大的模式，不管是思考還是生活，一旦對方沒有按照計劃規律進行，他們就會渾身的不舒服，當看到對方有自己覺得判斷下覺得不對不好的地方，就會本能地去加以調整改造。

被處女座愛上的人不多，他們標準多門檻高，但是真正能走到最後的也不多，因為很多時候在考核中，不是被她放棄，就是被他趕得太遠，親手毀掉了這段關係。

在一段親密關係當中，常常自己親手毀掉愛情的魔羯座

魔羯座的人大都個性保守，十分謹慎而且馴良，可以忍受任何外來的困難及壓力，重視實際利益，講求現實，在腦裡常想抓住並利用環境，十分機警，不是懷著陰謀，便是針對自己的私人目的，很少是為了公眾的。一般說來，魔羯座的人很討人喜歡，常常表現出吸引人的人格，也有整齊的外表，迷人的風度，不太容易受到刺激，總是冷靜地處理每件事，尤其到了危急的時候，更可以看出他們優良的處事態度了！

魔羯座這個人聰明，有能力，也不缺乏照顧人的溫柔，更不缺乏賺錢的本事，但最後往往卻是他們親手毀掉了自己的愛情，親手折斷了自己的桃花。因為他們實在是凡事太過一板一眼，沉穩老誠到不屬於他們這個年齡段的人，這並不是說魔羯座老氣橫秋，而是他們沉穩的性格，再加上不溫不火的態度，會讓戀人缺乏激情和相處積極性。

而且魔羯這個人有什麼願望期許也從不會直接要求索取，而是試圖心有靈犀，當別人無法解讀，沒有給予這一切的時候，他則會用自己的方式表述情緒，碎碎念沒事找事，甚至有時候對方都不知道發生了什麼事情，出於什麼原因。

魔羯關懷一個人或者有不滿的時候，都會有碎碎念的小毛病，尤其退一萬步哪怕對方給予了魔羯期待的浪漫和驚喜，而他們又會不溫不火的面無表情，那一副無所謂瞧不上的模樣，會徹底讓對方寒心之餘還有點憤怒。因為會讓對方根本不知道如何對你，如何相處維繫感情，魔羯太過把想法和感受藏在自己的心裡，這也是注定親手將感情推出去的重點原因。

在一段親密關係當中，常常自己親手毀掉愛情的天蠍座

天蠍座的人外表看似神秘莫測，沉默寡言，但是在內心深處都有一份強烈的熱情，而且做起事總是有條不紊，井然有序，遇到困難也毫不退縮。大多個性沉著，不愛多說話，能夠吃苦耐勞，也不會發出怨言；但是天蠍座卻不善於交際，也不愛去奉承他人，不過他們做事非常有持續性，一旦下定了目標，就會勇往直前毫不退縮，即使遇見了困難，也會奮勇抵抗，不會半途而廢。

天蠍的顧慮自然情有可原，但畢竟感情禁不起試探和懷疑，起初被愛的人會耐心地證明自己的心和情，可次數多了時間久了就會有一種抵觸與缺乏被尊重的感覺，一顆自我封閉心，和過度自我保護的行為，會導致天蠍座親手毀掉自己的愛情。真的沒有誰會魅力大到讓別人放棄所有默默守候在原地，無法平等坦誠的交往，超越了限度就會自動離去。所以天蠍應該懂得，心防過高不僅無法自保，反而可能毀掉自己的感情和人生。

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