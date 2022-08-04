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戀愛獸性大發！野獸男哪些星座上榜？為什麼天蠍只排第7？

聯合新聞網／ 綜合報導
戀愛中，有哪些星座是野獸男？專家告訴你。圖片來源/ingimage
戀愛中，有哪些星座是野獸男？專家告訴你。圖片來源/ingimage

感情世界不同星座有不同的表達方式，有人是溫柔草食男，也有人是霸道野獸男。日本星座專家菊地美香子分享「野獸男星座排行榜」，據說日本男性嫌戀愛麻煩，野獸男瀕臨絕種，快來看看有哪些星座野獸氣場強大。

第1名 獅子座

「不會放過目標女人的肉食野獸」。屬於火象星座的獅子座，繼承了獅子的肉食本能，野性十足，會針對獵物攻擊，會用像「萬獸之王」一樣的性格來征服女人。

第2名 牡羊座

「見面那天，一個吻被當成了問候」。牡羊座是隻披著羊皮的狼，他們的愛情強調速度，這樣的野獸男，很可能在和對象剛認識的那天就上床。

第3名 雙子座

「很容易被誤解為性慾的獸性男孩」。雙子座的男人是最了不起的語言魔術師，對於說服女人有出色天賦。雙子座具有天生的花花公子體質，他們沒有惡意，很懂甜言蜜語。而且他們當時是認真的，只是得到後就失去興趣。

第4名 射手座

射手男很重視性生活，他們認為正式交往前應該要有性關係，因為「這樣比約會交往後才發現性生活不和諧好。」

第5名 摩羯座

屬於土向星座的魔羯男，乍看之下是個老實的直男，其實私底下是悶騷且一臉好色的野獸男。

第6名 金牛座

和魔羯同屬土向星座，看似好好先生，也是超級野獸男，常常讓女生在床上吃驚地說：「看不出來，你居然是野獸」。

第7名 天蠍座

天蠍男野獸的程度，即使和摩羯男、金牛男一起組團「愛神三兄弟」也不為過。為了掩飾他那不可抗拒的野獸氣質，天蠍男通常會戴著「禁欲系撲克臉」的面具。

第8名 巨蟹座

巨蟹男與第一名獅子男完全相反，他是道地草食男，但巨蟹男可也不排斥內心被野獸女征服的慾望。

第9名 水瓶座

水瓶男有動物的本能，但理智比本能強，所以他無法變成野獸。

第10名 雙魚座

「如果我性慾太強，女生會害怕我吧，那就不好了」。雙魚座太善良了，所以沒辦法變成野獸。

第11名 處女座

處女男因為太堅持各種細節與計畫，所以很難變成野獸，偶爾女生還會抱怨，「你要是能偶爾當野獸就好了」

第12名 天秤座

天蠍男作為12星座中最在乎自己「酷不酷」的男人，「君子風度」就是他的愛情觀。

星座

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