統一發票對中了嗎？本週財運最旺TOP5 O型加這生肖幸運到像在作夢

新的一週，又是一個新的開始。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，列出五個在這一週財運正旺的組合。

第五名 AB型+屬猴

這組合將會遇到接連不斷的驚喜。透過平常其實不怎麼熟悉的人，也能夠增加獲得意外之財的機會。或是偶爾心血來潮造訪的店家，就碰上中意的商品剛好打折。推薦在星期六多多收集情報，即使一時覺得不起眼的訊息，也可能在未來某天發揮效果。

第四名 A型+屬雞

靠著掃除，整理房間等行為，很可能從自家裡挖出意想不到的寶物。看到稍微有點意思的東西，最好先給朋友或專家鑑定過，千萬別急著扔掉，拿去拍賣更是一個好選擇。星期天有機會獲得讓財運更上層樓的物品。

第三名 B型+屬羊

善於節約的這組合，這一週可以轉變購物策略，改成即使價格偏高，但能夠長久使用的產品為主。只要覺得划算，自然也能提升幹勁與運勢。合約更換等等事宜，適合在星期五進行。

第二名 B型+屬兔

平常養成的興趣或特技，在這週有機會轉化成實質的收入，甚至一舉在該項目中邁入職業殿堂。購物相關的運勢也不錯，但比起購買昂貴的東西，更適合多方挑選精美小物。週末則是讀書的好時機。

第一名 O型+屬虎

幸運值滿點的一週。想要的東西剛好大特賣，甚至不用買就有人直接送上門。工作上也有意外之財，或者得到夢寐以求的機會。一連串的好運甚至會讓自己懷疑「這真的不是在作夢嗎」。一切的關鍵取決於自己的態度，只要能展現積極的一面，運勢就會向上暴衝。紅襪子、紅內褲等也能招來財運。