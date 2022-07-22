5生肖「大暑」後走好運！牛財神眷顧 虎愛情甜蜜

大暑節氣（國曆7月23日）處在初伏與二伏期間，可以說是一年中最熱的節氣，就如《二十四節氣解》中說的那樣：「大暑，乃炎熱之極也。」

大暑時節的天氣這麼熱，如何消暑降溫就成了重頭戲。而此時也正是一年之中與時間比賽，拉開下半年序幕的重要節點，若能有個好兆頭，意義更是非比尋常。

科技紫微網今天就為大家介紹，在大暑節氣時分，古人們如何利用自身的智慧來達到消暑旺福的目的。同時也要告訴大家，哪些生肖會在此時得到好運？

古人如何消暑？

1、涼屋消暑

古代雖然沒有冷氣，卻有「涼屋」。

涼屋一般臨水而建，藉助一個類似水車的裝置，推動扇輪轉動，將絲絲涼氣送入屋中。在有些地區則是將水送至屋頂，讓整個房子降溫，是不是跟冷氣很像呢？

它與冷氣唯一的差別就是，帶動涼屋運轉的不是電，而是利用水循環的原理。不得不敬佩古人們的智慧呢！

2、風扇車解熱

如果說涼屋是古代富貴人家才能擁有的高級消暑方案，那麼風扇車顯然是比較平民化的裝備了。

我們可以在電視劇《夢華錄》中看到，女主角所經營的茶坊，因為買不到冰來降溫，而搬出了風扇車。

風扇車的原理其實就是手工發電版的電風扇。它跟電扇一樣有扇葉，但是由人拽著繩子拉動，讓扇葉轉動起來，帶起涼風。簡直就是節能版電風扇嘛！

3、冰塊降溫

古人們用冰的歷史，可以追溯到三千年前。唐代以前，冰塊還是只有富貴人家才能擁有的物品，到了唐宋時期，冰塊逐漸商業化，許多冷飲和冰鎮小吃都出現在大街小巷，普通人民也漸漸能自由享受用冰的快樂了。

大暑時節，吃上一碗冰仙草，清熱又解毒。或是在炎熱的屋子裡放上幾桶大冰塊，消暑絕佳！

4、賞荷靜心

如果說，以上三種方法，是依靠外物來達到消暑目的，那麼在清涼處賞荷採蓮，就是古人們一種頗具詩意的心靈消暑法了。除了環境清涼之外，又加上心靜、以及風雅的氣氛，確實能達到降溫的目的。

大暑節氣座落的時間點，正是荷花開得最旺的時候，因而此時又稱為「荷月」。約上三五好友乘船出遊，抵達荷花深處，以蓮葉納涼蔽陰，多麼詩意而浪漫！現代人如果條件允許的話，也是可以效仿古人，採採蓮子，賞賞荷花呢。

大暑的旺福儀式

1、送大暑船

送大暑船是一種相當有代表性的民俗儀式，現如今江浙一帶還有些地區保留了這個習俗。

天氣一熱，病菌就容易蔓延。古時候，每到大暑節氣，沿海沿江地區便多病疫蔓延，古人以為是五位凶神所致，便在江邊建五聖廟，以祭祀來換取凶神不作亂。在大暑時分，並會用特製的木船盛裝供品，送至江邊，以求送走瘟疫，祈求健康平安。

2、趕花街

大暑節氣間的另一種特殊習俗是趕花街，特別是雲南地區的彝族一帶，會在趕花街活動上交流物資，售賣特產，載歌載舞，青年男女也可以藉此機會互相認識。一系列歌舞昇平的慶祝活動，表達了人們祈求莊稼豐收，生活幸福的美好願望。

3、燒伏香

大暑節氣是農作物生長速度最快的時期，但乾旱、大雨等災禍也會在這時期頻發。因此，在靠天吃飯的農業時代，古人們往往會以「燒伏香」來祈求風調雨順，百穀豐登。「伏」就是三伏天之意。

不管是用智慧來與炎熱抗衡，還是以祈福活動來傳達福願，揉合在一起便成就了大暑節氣的特色，是在這熱情似火的溫度下，人們對於美好生活孜孜不倦的追求。

今年的大暑節氣，對十二生肖中的這5個生肖來說，也是幸運不斷，美好相隨喔！

大暑的好運生肖

生肖牛：財神眷顧

終於等到財神爺關注你了！說是財源大開也不為過。運彩、樂透趕快統統都去給它買起來，股票、外匯等投資該出手時就出手，你最近的財運甚至好到連玩遊戲也能刷出高級裝備，賣個好價錢喔！

生肖虎：愛情甜蜜

愛情吉運喜神降臨，有伴者的熱吵或冷戰將會迎來緩和期，不但誤會冰釋，還能情感升溫！單身者最近可多參加朋友聚會，說不定就能撞上桃花運呢。

生肖狗、生肖龍：事業順利

事業吉運降臨，工作中的好運氣將衝到全年最高點，是今年突破工作瓶頸的關鍵期喔！一定要好好把握。如果有創業、轉職跳槽等計畫者，此刻可以開始行動了。

生肖羊：雙喜臨門

恭喜羊兒們！這段時間能夠在愛情事業上雙雙豐收的幸運兒，就是生肖羊了！

在感情方面，有伴者將會得到伴侶為你製造的甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波全年最好運的時期，脫單的機會就藏在其中，另外此時相親的成功率也是最高的。

工作方面也會有接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。不妨向公司提一提升職加薪的事，或者對你有興趣的案子毛遂自薦，只要努力爭取，基本都可以如願以償。

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