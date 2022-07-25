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命犯桃花劫！4生肖容易為情所苦 屬雞虛榮心是大罩門

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命犯桃花劫！哪些生肖容易為情所苦(圖片來源：Shutterstock)
命犯桃花劫！哪些生肖容易為情所苦(圖片來源：Shutterstock)

大家經常會聽到說誰誰走了桃花運，總覺得羨慕。但是其實桃花有好桃花與爛桃花之分，好桃花可以是人緣佳，或是遇到心儀對象；而爛桃花的意思則是渣對象，或者感情不順，嚴重的甚至可能是桃花劫。

在你最需要得到姻緣或感情的時候，你喜歡的人出現了，當然皆大歡喜，讓別人生羨。但若是遇到突如其來的桃花，像橡皮糖一般甩都甩不掉，甚至嚴重影響生活，還有幾人能笑得出來？不管在對的時間遇到錯的人，還是在錯的時間遇到對的人，都是桃花劫。你知道哪些生肖最容易遭遇桃花劫嗎？科技紫微網今天就為大家分析分析，希望上榜的人能夠有所拿捏，不受桃花劫糾纏。

NO. 1、生肖兔

生肖兔的個性溫順斯文，滿容易招異性喜歡和心疼的，自然容易招來被動桃花。而且生肖兔又最是心軟，很容易感動，對方稍稍說幾句好聽的話，做一點對他好的事，他就能對那人死心塌地。若是對方真是個好人也就罷了，但就怕屬兔的人識人不清（事實上他們就是常常如此），所遇非人，到最後只有被騙被傷的份。

NO. 2、生肖猴

生肖猴的人為人風趣開朗，又很會招惹桃花，只要他願意對誰好，沒人能逃脫過他的魅力。他的紅顏/藍顏知己一大堆，曖昧對象一籮筐，前任更是不在少數……因為他雖然會招惹，卻沒那個能力與耐心去善後。他心裡想要的是好聚好散，可對方未必這麼想。這邊還沒斷清楚，那邊又開始了。人家一個不甘心，就有得讓他頭疼的，說不定還會鬧出大事。

NO. 3、生肖雞

愛美的人，桃花總差不到哪去。屬雞的人，無論是男生還是女生，多半天生愛美，講究打扮。他們頭腦靈活，不像生肖兔之人那樣好唬弄，但虛榮心卻是他的一大罩門。若有人常常將他當大爺、公主般的哄著、誇著，他就暈頭了，對待那捧著、「愛」著他的人很是大方，一不小心就容易被人騙財騙色，弄得自己一無所有。

NO. 4、生肖豬

生肖豬的人熱情，人緣好，桃花運不差，對待感情、婚姻也還算負責，按理說他們的感情道路應該是幸福順暢的。不過這情況僅限於沒分手過的生肖豬，或者雖然分手過，但前任過得很好，不用他操心。若是有過舊情，前任一旦混得不如意，回過頭找他，勢必就會激發他的憐憫之情，進而重燃愛火。而他又不忍心傷害現任，等到事發時，只會傷人傷己！

以上是從生肖的先天個性來分析。而在八字體系中，桃花星指的是十二地支中的子、午、卯、酉，若你八字中有這些地支，稱為「桃花入命」，有幾個字符合就代表命中有幾朵桃花。符合「命犯桃花，有桃花劫/煞」的情況，有以下四種：
1、生肖虎、馬、狗之人八字中有卯支，命中犯桃花。
2、生肖蛇、雞、牛之人八字中有午支，命中犯桃花。
3、生肖豬、兔、羊之人八字中有子支，命中犯桃花。
4、生肖猴、鼠、辰之人八字中有酉支，命中犯桃花。

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