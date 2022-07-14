小孟塔羅：遇到壞事就找你背黑鍋！測下半年犯小人指數？

做人最怕小人當道，是非纏身、煩惱不盡。然而生活中總是不乏小人。他們為了達到自己的目的，不惜醜化對手，唯恐天下不亂，慣用「聽説」開始，假借他人之口歪曲事實，無中生有、造謠生事。遇到壞事就想找替死鬼來背黑鍋，落井下石是他們的一貫伎倆。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測下半年犯小人指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ernest Fitzpatrick & Alma De Angelis(Tarot Lenormand)

A：犯小人指數80分。(寶劍七正位)

牌面的男子用燈照亮暗處，但身旁有伺機而動的毒蛇。

這張牌表示今年下半年，會遇到表面上跟你報好康，背底卻在欺騙你的小人。近期感情上的詐騙愈來愈多，他們會先跟你經營戀愛，再告訴你超棒的投資管道，失心瘋的結果是人財兩失。無良的理專、業務、保險員，用三寸不爛之舌說服你，一旦發生損失恐求償無門。小孟老師在此提醒你，任何投資都有風險，還是自己真的清楚才好。

B：犯小人指數60分。(聖杯三正位)

牌面的三個女子手牽著手，心情極度愉悅的一起跳舞。

B：犯小人指數60分。(聖杯三正位)

這張牌表示今年下半年，在歡慶聚會的場合中，你可能得做冒險的事。和朋友、同事聚餐的時候，最怕碰到喜歡勸酒的人，然而礙於情面只能奉陪，但後續的痛苦只有你知。如果你正好有飲食計劃，為了不掃大家的興而破戒，而讓先前努力大打折扣。小孟老師在此提醒你，偶爾打打抱病苦情牌，用進修來閃躲也不錯唷！

C：犯小人指數99分。(命運之輪正位)

牌面的女子被矇上了雙眼，光著腳踩著輪子往前行進。

C：犯小人指數99分。(命運之輪正位)

這張牌表示今年下半年，你會被要求達到過去完成的目標。這特別容易在職場發生，例如：主管將過去同期較好的表現，當作你接下來該公達到的標準。或是在公司人力有缺口時，仍要求你做好部門的事情，等於變相把你一人當多人用。小孟老師在此提醒你，一旦身心負荷太大，請做好離開的準備，別讓過勞壓垮自己。

D：犯小人指數40分。(力量牌正位)

牌面的女子頭上戴著皇冠，右手輕柔著撫摸雄獅的頭。

D：犯小人指數40分。(力量牌正位)

這張牌表示今年下半年，你懂得三思而行、韜光養晦。俗話說棒打出頭鳥，鋒芒太露容易糟人妒嫉。你的個性低調冷靜兼俱，平時做好自己份內的事，不會與人爭高低或對錯。遇到蠱惑人心的事物時，你會找時間研究與判斷，不易被對方的話術說服。小孟老師在此提醒你，好機會出現時要果決，想得太多反而會錯過唷！

E：犯小人指數20分。(寶劍四正位)

牌面的男子躲在大樹後方，一邊準備把手上的劍拔出。

E：犯小人指數20分。(寶劍四正位)

這張牌表示今年下半年，你會幸運的與小人錯過。這通常是因為某些因素，而錯過遇到小人的機會。例如：你因為身體不適而請假，結果那天主管心情特別差，在場同仁都被臭罵一頓。或你因為加班無法參加聚會，結果卻發生令人錯愕的事。小孟老師在此提醒你，別遭遇不幸就消極悲觀，塞翁失馬焉知非福。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康