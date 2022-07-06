小暑到！感情苦盡甘來、事業豐收的4生肖

小暑（國曆7月7日）過後，氣溫將開始高升了！你的運勢也會像這熱情的盛夏一樣，活力四射、光明璀璨嗎？現在科技紫微網就帶大家來看看，哪些生肖在小暑後的運勢如日中天，即將迎接豐盛的美好！

#小暑三候

隨著每個節氣的降臨，氣候都會出現階段性的變化，小暑也不例外，小暑三候，有其獨特的美感。

一候，溫風至：小暑時節開始，吹的風都是暖的。

二候，蟋蟀居壁：由於地面溫度太高，蟋蟀會跑到屋簷下乘涼；

三候，鷹始鷙：地面溫度高，熱氣流旺盛，幼鷹開始在老鷹的帶領下，飛出巢穴，在高空中練習捕食技巧。

從這三候可以看出，小暑時節，伴隨著炎熱而來的，還有天地萬物無限的生機與活力。草長鶯飛，鳥鳴獸走，風景獨好。

此時，如果條件適合，可以計畫前往山林村落遊玩，不但能避暑解熱，又能親近大自然，放鬆心情，若是能露營品夏，更別有一番夏日風情。

#小暑養生

動物們在感知天氣逐漸炎熱時，都懂得避暑解熱。我們人類也要懂得因時養生，合理安排自己的夏日飲食以及作息規律，順應變化，才能身體康健。

小暑時節的養生有兩個要點：

▶護心陽

中醫認為，夏季主長（ㄓㄤˇ），對應於心。

小暑時節是氣溫變化非常快的一段時間，心經在此時氣血旺盛，人的情緒也會隨之變化加大，容易心煩意亂。因此，應顧護心陽，平心靜氣，盡量保持情緒和環境穩定，才能減少心臟負荷。

同時，飲食應清淡，以避免心火旺盛。

▶護腸胃

暑熱季節，腸胃容易走向兩個極端。

一則因為流汗量大，身體失水，容易導致大便秘結。中醫認為應使用蔬菜水果來補水，保持大便緩瀉，讓上下暢通，才能順利疏瀉體內熱氣。

二則人在夏季會喜歡生冷飲食，但一方面冷食刺激腸胃，二來病菌在天熱時滋生旺盛，若是疏忽了飲食衛生，或缺乏節制，則容易導致腹瀉，嚴重時更會導致脫水。

因此，小暑時節護好腸胃，多喝水，勿大量攝取生冷食物，保持飲食規律，避免腸胃出現過度反應，也是關鍵的一環。

#小暑福運

有了健康的身體，才能元氣十足的迎接生活中的每個機遇與挑戰。在氣溫只升不降的小暑節氣前後，哪些生肖能夠扶搖直上，好運連連呢？

愛情吉運生肖：虎、兔

愛情吉運喜神降臨，有伴者的愛情迎來緩和期。此時誤會冰釋、情感升溫等等好事皆可以期待，用心努力就能有所收穫。單身者可多出門社交，參加朋友聚會，有機會邂逅桃花運。

事業吉運生肖：龍、狗

事業吉運喜神降臨，這是你突破工作瓶頸的關鍵期，將會接二連三得到好消息，讓你笑逐顏開。此時不妨向公司提起升職加薪的事，或者毛遂自薦請纓領下你有興趣的專案，將能收到正面的回饋喔！而若是有創業、轉職跳槽等計畫，此刻也是行動的好時機。

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