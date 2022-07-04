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心理測驗／炎炎夏日想吃哪種冰棒？測出你內心的隱藏性格

聯合新聞網／ 綜合報導
透過選擇冰棒的口味，可以瞭解內心的隱藏性格。圖片來源／ingimage
透過選擇冰棒的口味，可以瞭解內心的隱藏性格。圖片來源／ingimage

喜歡吃什麼樣的東西，其實也和個性有所相關。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，從炎炎夏日中喜歡吃什麼冰，就可以看出一個人隱藏在內心的性格是什麼。

請問：在炎熱的天氣下，下列四種口味的冰棒，你最想挑哪一種品嚐？

A 綜合口味

B 奇異果口味

C 蘋果口味

D 橘子口味

選擇A綜合口味的你，有「療癒系」的隱藏性格。乍看之下，你是個貫徹自我風格，擁有藝術品味與感性的人，但實際上你也有著調和氣氛，化解衝突的療癒性格。有你在的地方，就能夠確實穩住現場的祥和。

選擇B奇異果口味的你，有「領袖氣質」的隱藏性格。你平常樂於助人，讓周圍覺得你是個樂善好施，值得尊敬的人。不過同時你也有著強烈的自尊心，總是希望大家都照著你說的話行動。甚至有時還會因為逼得太緊，讓自己內心感到疲倦。

選擇C蘋果口味的你，有「熱血」的隱藏性格。大家都以為你是個成熟穩重，有些酷酷的類型，殊不知在表面之下，你卻有著對任何事都全力以赴，直到目標達成之前絕不放棄的熱血個性。而這樣認真打拚的你，也得到許多讓人注視的目光。

選擇D橘子口味的你，有「整合者」的隱藏性格。你外在看似活潑開朗，到哪裡都是團隊的開心果。而也因為這樣的關係，你能夠整合所有不同意見，讓大家一致推派你做為代表。不過你自己對於該怎麼下決策，還是難免感到有些棘手，此時可以尋求擁有行動力的人支援，或許是一個好辦法。

心理測驗

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