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2022下半年財運要旺 五大「風水NG物」千萬要處理

聯合新聞網／ 綜合報導
如褪色的窗簾等物品，容易使得家中的風水運勢下滑。圖片來源／ingimage
如褪色的窗簾等物品，容易使得家中的風水運勢下滑。圖片來源／ingimage

2022年轉眼間已經過了一半，許多人都希望在剩下的半年裡頭，能夠有好的運勢加持。日本網站「ananweb」最近就分享，下半年有哪五種東西會造成財運下降，需要多加留意。

1.褪色的窗簾

佔據住家大片面積的窗簾，不只是有美觀的功能，更與運勢息息相關。而褪色且充滿污垢的窗簾，代表著自身的生命力下滑，因此也會造成財運下降。除了要定期清洗之外，在打開窗戶時，如果沒有將拉開的窗簾確實綁好，也都會對財運產生不良效果。

2.生鏽的金屬

生鏽的金屬一直都象徵著財運低下。若是可以處理的話，就好好先將鏽斑磨去，能有效助長財運。而如果是鍋具之類的東西不好處理，不如乾脆換個新的為上。

3.劣化的皮革製品

皮革製品雖然外觀好看，但若是疏於管理，就容易碰到劣化的狀況，進而影響財運。為了避免皮革製品劣化或是變得破爛，最好多加在保養上用點心，該換的時候更是一定要換。

4.沾滿灰塵的玩偶

如果有在房間裡放置玩偶，一定要定期做清潔，避免上頭沾滿灰塵。特別是放在窗邊、書架之類當擺飾的玩偶更虛如此。保持這些玩偶們的整潔，就能幫助自己財運上揚。

5.隨意放置的舊錢包

有些人或許不捨得丟掉舊錢包，不過若是處理得太過隨便，恐怕對財運造成影響。其實以風水的角度而言，完成階段性任務的舊錢包，大可直接扔掉就好。就算要留下來，最好也該找個箱子之類容器的妥善放置，且要避免舊錢包與一般生活物品放一起才行。

財運 運勢 風水

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