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小孟塔羅：抽牌測「夏天財運指數」小心有隱藏人士讓你破財

聯合新聞網／ 小孟
圖／ingimage
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每年6月21日前後，斗指午，太陽到達黃經90°時開始。西元前7世紀，古人用土圭量日影，夏至這一天日影最短，因此把這一天稱作「夏至」。自古以來，夏至時節，吃麵是很多地方的重要習俗。因夏至新麥已經登場，所以夏至吃麵也有「嚐新」的意思在。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天財運指數？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Tarocco Studio(Cent Proverbes Tarot)




A：夏天財運指數30分。(寶劍四正位)

牌面的男子側躺在井口睡覺，一旁女子舉起雙手一臉無奈。

這張牌表示在夏天的時候，會有隱藏的小人而讓你破財。小人不一定只有一個，他可能是你認識的朋友，也可能是不認識的陌生人。例如：你認識的人有經濟困難，向你借一筆錢度過難關。或是接到電話行銷的電話，一不小心被對方說服就答應了。小孟老師在此提醒你，花出去的錢恐怕難以收回，更多的時候是買到一個經驗。

B：夏天財運指數50分。(錢幣一正位)

牌面的男子將帽子當做容器，抱著嬰兒的女子把錢投進去。

這張牌表示在夏天的時候，因為內心的擔憂與恐懼而破財。例如：看到新聞報導的疫情確診人數，你的內心免不了會感到恐慌，因而到藥局囤藥品、醫療用品，或購買額外的保健食品，累積下來是一筆可觀數目。小孟老師在此提醒你，藉由舒壓的行為緩解壓力，像是看心靈的影片、書籍，或透過運動釋放皆為不錯選項。

C：夏天財運指數30分。(錢幣八正位)

牌面兩個男子手上拿著鋤頭，齊力在樹下挖了一個大坑洞。

這張牌表示在夏天的時候，會因藉由投資賺錢的行為破財。巿面上投資管道琳瑯滿目，常見的有國內外股票、基金，以及現在超夯的虛擬貨幣、NFT等等。然而任何投資都是有風險的，儘管事前做了許多功課，事情也未必如你的預期發展。小孟老師在此提醒你，做一些相對穩健的投資，會比跑短線來得安全許多。

D：夏天財運指數70分。(命運之輪正位)

牌面的女子雙眼被白布矇上，她的後背有蝴蝶般的翅膀。

這張牌表示在夏天的時候，你會因為好運降臨有意外之財。常見的有統一發票中獎；買公益彩劵、刮刮樂中獎；參加抽獎活動贏得的獎品；甚至是因補償而獲得獎勵等等。小孟老師在此提醒你，為了不要跟好運錯過，統一發票可以綁定載具，省去兌獎時間或發票遺失。記好抽獎活動的兌獎時間，與相關資訊並在手機設好提醒。

E：夏天財運指數90分。(教宗牌正位)

牌面男子是頭戴紅帽的教宗，穿著軍裝的男子向他請教。

E：夏天財運指數90分。(教宗牌正位)
E：夏天財運指數90分。(教宗牌正位)

這張牌表示在夏天的時候，你會因為努力工作獲得回報。若工作屬於業績導向的人，你會思考一些新的方式，幫助你的業績順利達標，因而獲得好的獎金分潤。若工作與業績無關的人，你可能因為超時加班，或幫同事代班而拿到津貼，抑或被主管看重而加薪，甚至被挖角或找到更好工作。小孟老師在此提醒你，辛勤付出終會得到好的回報。

財運 夏至

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