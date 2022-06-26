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一聽花言巧語就淪陷！巨蟹女不懂拒絕、這星座最易被「悲慘身世」欺騙

聯合新聞網／ 綜合報導
有的女性因為性格問題，容易被花言巧語欺騙。圖片來源／ingimage
有的女性因為性格問題，容易被花言巧語欺騙。圖片來源／ingimage

每個人面對感情的態度不同，有的人聽了一些甜言蜜語，就容易被哄騙上鉤。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的女性，排列出哪些星座的人，特別容易受到言語所動搖。

第12名 天蠍座

天蠍座女性對淺薄的戀情抱持著反感，因此碰到不老實的男性，就會自然敬而遠之。

第11名 處女座

處女座女性有模範生性格，追求的是安定踏實的生活，因此不容易被哄騙上當。

第10名 魔羯座

魔羯座女性個性慎重，光是要讓她們真正動心，就得花上許多時間，不太可能被一時的甜言蜜語所欺騙。

第9名 金牛座

金牛座女認為戀愛是互相的事情，所以發現對象太過輕薄，就會自然遠離。

第8名 雙子座

雙子女雖然容易被認為是好上鉤的人選，不過觀察力出色的他們，也容易察覺到男方輕浮的本質。

第7名 水瓶座

水瓶女對於戀愛並沒有那麼強求，所以也不容易上當。

第6名 牡羊座

牡羊女儘管一時容易意亂情迷，不過厭倦得也很迅速，同樣的招式很快就不管用了。

第5名 巨蟹座

巨蟹女不太懂得拒絕他人追求，在持續的攻勢下，很有可能把持不住。

第4名 天秤座

天秤女中意受歡迎的男性，但選擇這類人往往深知怎麼討得女性歡心，使得天秤往往也是深陷其中。

第3名 射手座

射手座女生警戒心不高，加上不喜歡被束縛，總是追求刺激變化，結果就容易成為玩咖男鎖定的目標。甚至她們也對另一半的劈腿行為，展現出寬容的態度，結果反而變成玩玩就好的對象。

第2名 獅子座

獅子座女生追求華美浪漫的氣氛，特別憧憬像是小說或影劇般的戀愛。因此對於浪漫的話語攻勢，她們很難招架得住。尤其是一些稱讚方面的用詞，更能輕易攻陷她們的心房。

第1名 雙魚座

雙魚女本來就容易聽信他人的話。面對男人的花言巧語，她們也很少感到有什麼疑點。特別是賣弄悲慘不幸的遭遇，更容易勾起她們的同情心，結果卻是落入有心人士的圈套之中。

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