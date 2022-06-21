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夏至陽氣最旺盛！3生肖把握此時旺到下半年

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夏至陽氣最旺盛！3生肖把握此時旺到下半年(圖片來源：Shutterstock)
夏至陽氣最旺盛！3生肖把握此時旺到下半年(圖片來源：Shutterstock)

陽氣最旺的夏至（國曆6月21日）降臨！夏至是二十四節氣中最早被確定的，過了夏至之後大地陽氣由盛轉衰，運勢會跟著走下坡嗎？不過有三大生肖此時運勢比陽氣還要旺盛，一定要乘「盛」追擊，下半年贏在起跑點！科技紫微網立刻來揭曉這些生肖的真面目，也和大家一起聊聊夏至。

＃夏至風情

夏至是一年中白晝最長、黑夜最短的一天，此時氣候從梅雨季轉為颱風季，會感受到氣溫明顯上升，高溫使人昏昏沉沉，也就是台灣俗諺說的「夏至，愛呷不愛去」。想對抗夏日的暑氣，飲食宜清淡，甚至午睡片刻，並且勿貪涼，老是開著冷氣或灌冰涼飲料，對身體不好喔！

另外，夏至還是個「國際化」的節氣，海外也有不少國家會過「仲夏節」呢！像是英國會在巨石陣旁點火驅逐孤魂或精靈，等待日出的燦爛陽光；而瑞典則會穿著傳統服裝或戴花圈，立起「仲夏柱」祈求家人身體健康。據說歐洲認為仲夏節是一年當中最具有魔法的日子之一，你是否也能感受到滿滿能量呢？

＃夏至避暑

夏季氣溫高，總讓人揮汗如雨，古人究竟是如何避暑的呢？聰明的婦女們互贈彩扇、脂粉等物，讓身體濁氣迅速散去。或是與家人們到水邊避暑遊憩，帶上香囊、涼蓆等物，保持清爽芳香，蚊蟲不近身。

到了夏天，琳瑯滿目的冰品超受歡迎，但冰在古代可是皇家專屬的消暑聖品呢！拿出冬天貯藏起來的冰，消暑解渴何其舒適！講究一點的大戶人家還會在家焚香，讓香氣氤氳滿室，心靜自然涼的意境不言而喻。

＃夏至福運

古時的夏至人們透過祭神以祈求消災、豐年。今年的夏至又會帶給我們哪些驚喜呢？接下來這三個生肖就要藉著夏至的強烈能量，越過越旺！

生肖羊：

愛情桃花盛開，單身者戀愛機會多多，常有異性主動示好，為你的生活帶來驚喜；有伴侶者感情發展也將進入平穩期，之前的小矛盾多半能輕鬆化解。

生肖牛：

事業發展順遂，有機會涉足新的工作領域，讓你得以大顯身手、發揮專長。多和上司溝通，能得到更好的建議，別老是埋頭苦幹喔！

生肖虎：

經驗豐富的前輩為你指明賺錢的出路，把握機會必能大有所獲。在這個時機點，多付出行動就能在財富上收穫驚喜。

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夏至是北半球一整年裡白晝最長，黑夜最短的時刻，而夏至到來也象徵梅雨季節也要終止，夏至之後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐，因此古人都會在夏至之後吃些消暑氣的食物，或者到陰涼處避暑，學子也需避暑放暑假。

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