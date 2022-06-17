你會遇上哪種姻緣劫？14主星全解析

每個人的一生中都有自己的桃花緣與桃花劫，有些是緣份的牽引，甜蜜而令人心動；有些則是躲不開的劫數，讓人在無奈中離合。今天，科技紫微網就來和大家聊一聊紫微斗數中的14主星各自會遇上哪些姻緣劫，看看你該如何避開？

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夫妻宮有七殺

感性衝動，嚇退桃花

七殺乃「將星」，主「肅殺」。屬此命格者，為人處事多直接，與人結交朋友不難，牽成一段良緣卻不易。他們的姻緣劫在於，要不就把桃花對象結交成了哥兒們姐兒們，要不就因為言行太過激進而嚇退好桃花。常常要經歷頗多情感挫折，性情逐漸平和之後，才有可能擺脫桃花劫。

夫妻宮有破軍

貿然付出，易陷畸戀

極具破壞力的破軍星，敢愛敢恨，不受傳統道德束縛。一旦愛上，常易在不瞭解對方的情況下就貿然付出，又因喜歡競爭，強烈的愛讓他們很容易愛上不該愛的人，陷入三角關係中。這都是因為太在意自我感受而身陷桃花劫。往往在多次撞牆之後，方能學著收斂衝動。

夫妻宮有廉貞

挑剔心重，心高氣傲

優越感十足的廉貞星，擇偶常以挑剔的標準來執行。對方不強不愛；太強的也不愛。由於對愛情的期待值太高，往往在挑來選去中錯過或是選錯，正合了那句「三揀四揀，揀到一個賣龍眼」。要想避開命中桃花劫，還應收斂傲氣，平和心境，才能有好結果。

夫妻宮有貪狼

四處放電，惹來情劫

貪狼是十四主星中第一大桃花星，在眾人中常常三句話就能活絡氣氛，更能與陌生人迅速由生變熟。易散發出迷人魅力，惹來各路桃花。也正因太過熱情豪放，來者不拒，難免惹來桃色風波，讓自己陷入糾纏不清的姻緣劫。有過較多的感情經歷後，方知拿捏分寸，懂得珍惜。

夫妻宮有紫微

重視麵包，過於理性

紫微星君臨天下，有著帝王之相，面對愛情的態度非常理性務實，不僅要愛情，更要有麵包。如此現實者，當然不會被愛情衝昏頭，但高標準擇偶也易嚇退不少好桃花，讓姻緣之路變得冷清、難走。若能稍微感性，學會平視周圍人，可避開桃花劫。

夫妻宮有天府

重視外表，容易錯愛

天府星相當於偏安一隅的世襲王爺，喜歡享受生活，愛情對於他們來說不是必需，反像是生活調劑品。面對圍繞在身邊的桃花，他們注重的是對方的相貌，只要顏值入了心，便容易讓他們一頭栽入自我想像的愛情裡，一旦步入現實生活，才發現對方並非良配。幸好，發現錯愛後多能及時抽身。

夫妻宮有武曲

嚴肅孤僻，孤芳自賞

武曲星是一個孤冷嚴肅的人，重視現實層面，不喜與人打交道，易拒人於千里之外。即便內心再怎麼火熱，生活重心還是大多放在事業上，再加上不愛社交，因此便錯過不少好桃花，陷入孤芳自賞的姻緣劫。

夫妻宮有天相

標準過高，難覓良緣

天相冷靜理性，對擇偶有一套高標準，而且這標準還會隨著年齡增長而不斷調得更高、條件也更現實，常常過了適婚年齡而仍找不到心目中的理想對象。若不能感性一些，放下身段，很難擺脫形單影隻的「劫」。

夫妻宮有太陽

表錯情，會錯意

有一顆熱心腸的太陽星，從不吝嗇釋放自己的熱情。他們心腸很軟，容易被感動，又因為太過博愛，總是不自覺陷入姻緣劫中。有時遇到表錯情、會錯意的情境，他們既害怕傷害對方，又不知如何脫身。面對愛情，態度應決斷些，否則剪不斷理還亂，更添麻煩。

夫妻宮有巨門

研究心重，不信愛情

有著超強研究心與分析力的巨門星，面對愛情非常理性、內斂，很難邁出第一步。就算有桃花主動靠近、示愛，他們也多會迅速退縮，並繃緊神經研究引發愛情的動機，結果不是桃花被嚇跑，就是他們自動放棄良緣。只有相信愛情，釋放熱情，方可打破姻緣劫。

夫妻宮有天機

猶豫不決，錯失好緣

思慮周全的天機星，想得太多太遠，因此很容易變得神經過敏。遇到愛情更易想東想西，太過游移不定，結果不是深陷選擇困難，就是把好桃花消耗掉了。這種情況下要擺脫桃花劫，多想無用，要的是堅定信心、積極行動。

夫妻宮有太陰

消極壓抑，愛情受限

自帶孤獨感、性情清冷的太陰星，對愛情有著道德潔癖，喜歡活在自己的小世界裡，不願受人打擾。面對激烈的愛情戰場，會不由自主地壓抑內心的情感，寧可躲在孤獨的小角落裡「認命」。此時，唯有敢於主動爭取幸福，方可打破姻緣劫魔咒。

夫妻宮有天梁

慈悲心軟，怕受傷害

具有極大包容力與犧牲奉獻精神的天梁星，常以滄桑、自暴自棄的心態面對愛情，因此易上演悲情主角的戲碼。他們對待愛情小心翼翼，害怕受到傷害，又往往最易受到傷害，不自覺陷入姻緣劫。若不敢嘗試向前，沒有勇氣表白，很難避開宿命中的桃花劫。

夫妻宮有天同

被動隨緣，錯失良機

知福惜福的天同星，有著「得之我幸，不得我命」的宿命愛情觀。雖然夢想著愛情，卻因怕受傷害而裹足不前。其實他們維繫愛情的能力頗強，但是追求愛情的能力太弱，只會一味等待，造成好桃花被別人捷足先登。只有勇敢爭取，才有機會擺脫宿命中的姻緣劫。

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