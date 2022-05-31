6月星座塔羅運勢：雙子一見鍾情 水瓶靈感爆發

上半年的最後一個月降臨，水逆也即將在6月結束，但隨之而來的是土星逆行，讓6月變成比5月更輕鬆但卻更冒險的月份。如何在這個月勇敢追求自己想要的一切？取得好運先機迎向下半年？來看看科技紫微網的星座塔羅運勢就知道囉！

牡羊座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：權杖三

本月塔羅給牡羊的啟示是「出發」。整體運勢不錯，已從上個月的混沌之中掙脫，一副整裝待發的樣子。這張牌的出現往往都伴隨著強烈想要改變的意願和新的轉機。所以本月會是一大轉捩點，促使你展開新的計劃，嘗試做出一些不同的改變。例如換工作、留學、進修，或考慮訂婚、結婚等。但本月需要特別注意人際關係的交流，小心因固執己見而引發的爭吵。



6月會發生的事情：

1、單身者有桃花，但搖擺不定。

2、戀愛中的人履行對另一半的承諾。

3、事業有所擴張，商業合作順利。

4、被安排出差，或長途旅行。

5、下半月小有偏財運，宜多線投資。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

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塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給金牛的啟示是「回饋」。這是人際關係和諧的一個月，不僅能享受到長輩、同事或戀人對你的體貼和照顧，也有機會收到物質上的饋贈。如果正在找工作，那很有可能得到不錯的職位資訊。當然，好運來襲絕不能得意過頭。聖杯六在提醒你，所有的關係都是建立在平等之上的，理所當然的接受他人的好意卻不懂回饋，最後只會竹籃打水一場空。



6月會發生的事情：

1、單身者遇到很會照顧你的異性。

2、收到另一半準備的禮物或驚喜。

3、工作上被委以重任並得到嘉獎。

4、被虛假資訊所迷惑，很難靜下心。

5、消費慾望強烈，要自行克制。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給雙子的啟示是「三思」。這是被快樂充斥的一個月，人際交往特別活絡，你可能會多次穿梭在各種朋友的聚會上，並有機會遇到讓你一見鍾情的對象。雖然在感情、生活上如魚得水，但在工作中可就沒有那麼順利了。小心因盲目樂觀或魯莽做出讓自己後悔的決定，判斷局勢務必三思，細細評估當前的形勢，想好之後再行動。



6月會發生的事情：

1、遇到不錯的異性，進展迅速。

2、戀愛中的人同居或訂婚。

3、因工作不順心，有裸辭的打算。

4、身體出現小毛病，或家中貴重物品破損。

5、消費慾強烈，生活娛樂支出大增。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

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塔羅牌：聖杯二

本月塔羅給巨蟹的啟示是「溝通」。不要害怕表達自己的感受，因為一切人際間的來往，都有可能為你補充能量、開拓視野。親近的人向你敞開心扉，感情迅速升溫。你也很有可能遇到一個能為你提供幫助的人，不管戀人、親人或者工作上的前輩，他們都會毫不吝嗇給予你肯定。本月想要收穫更多，鼓起勇氣溝通準沒錯！



6月會發生的事情：

1、遇到很聊得來的對象。

2、萌生同居或結婚的想法。

3、商務談判相當順利。

4、思緒過多，行動力卻不足。

5、聽到很多關於投資市場的小道消息。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

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塔羅牌：審判

本月塔羅給獅子的啟示是「規劃」。最近越來越多的開銷，讓你開始思考長期的職業規劃和理財方式，但目前的外在環境並不樂觀。所以你會花更多時間規劃，蒐集資訊、請教他人的建議、進行沙盤推演，處在韜光養晦的階段。雖然還沒有實際的成果，但不必因此感到沮喪，一步一步來就好。



6月會發生的事情：

1、單身者無心戀愛。

2、事業與愛情出現衝突，引發爭吵。

3、對現有工作不滿，有辭職的想法。

4、萌生展開副業的計劃。

5、收到他人的合作邀約。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

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塔羅牌：聖杯四

本月塔羅給處女的啟示是「珍惜」。這是運勢稍顯低迷的一個月，最近似乎有點提不起勁，不太願意跟外界互動，好消息是仍有機會主動找上門，但如果繼續維持消極態度，就算有機會降臨也未必能好好把握。另外本月適合靜下心來學習、充實度日。並且去反思，或許你對生活現狀有不滿，但你擁有的可能是別人夢寐以求的，知足就會常樂。



6月會發生的事情：

1、有人為你介紹對象，但你不感興趣。

2、戀愛中的人對另一半有所不滿，陷入冷戰。

3、被公司安排新任務，但卻不願接手。

4、受外界影響動搖內心的想法。

5、思維靈敏，學習效率大幅提高。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

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塔羅牌：隱者

本月塔羅給天秤的啟示是「決斷」。對過往的享樂感到有些自責，所以本月只想埋頭苦幹，認真工作。最近不斷有新想法浮現，不管是工作上的靈感，還是人生智慧的體會。所以本月非常適合學習與思考。如果你認為自己總是渾渾噩噩，不夠充實，那麼隱者這張牌就是在告訴你，找到真正想做的事情，人生就變得充滿意義。



6月會發生的事情：

1、遇到不錯的異性，但兩人沒有共同話題。

2、戀愛中的人對待彼此的態度有些冷淡。

3、能夠不慌不忙地處理工作上的難題。

4、有升職加薪的機會，但不是很有意願爭取。

5、財不露白危險，外出時保管好自己的錢包。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：權杖九

本月塔羅給天蠍的啟示是「勇敢」。本月你可能會時常感受到內心的自我鬥爭，太多事情讓你感到糾結，難以決斷。權杖九在提醒你，你到底在擔心什麼？害怕什麼？其實沒有什麼好擔心的。該從過去的創傷中走出來，處理那些過去一直逃避的問題了。試著去信任自己和他人，不侷限於眼前的處境，勇敢於做出決斷，才能迎接新生活。



6月會發生的事情：

1、因過往經歷，不敢接受他人的告白。

2、需要處理自己與另一個人的關係。

3、計劃與人合作創業。

4、來一場短程小旅行。

5、處理房產等相關問題。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

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塔羅牌：權杖八

本月塔羅給射手的啟示是「冷靜」。只要打鐵趁熱，這是很容易收到驚喜的一個月，可能是某個工作專案，或是停滯不前的某段感情突然進度超前。但權杖八也意味著短暫的勝利，所以本月你的心情就像在坐雲霄飛車，起伏不斷，所以你需要提前做好心理準備，無論發生什麼事，不要太快深陷其中，保持理智。等到事態穩定再開心也不遲。



6月會發生的事情：

1、單身者一見鍾情並發展迅速。

2、陷入三角戀情或令人內心不安的戀愛。

3、職場有表現自己的機會。

4、考試運特別好，發揮120%實力。

5、賺錢靈感爆發，但不知如何跨出第一步。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：月亮

本月塔羅給摩羯的啟示是「耐心」。最近你可能會感覺自己遇上瓶頸，有點迷茫。這種心情源於你對未知的恐懼。日復一日的工作，讓你想逃避但又不得不繼續。感情上的忽明忽暗，也讓你看不清未來。又或許是你正站在某個分岔路的路口，不知如何向前走。月亮牌在提示你，不必擔憂，每個人都有自己的創造力，過好當下每一天，總會有黎明來臨的時刻。



6月會發生的事情：

1、單身者久違地遇到讓你心動的人。

2、戀愛中的人缺乏安全感。

3、進新公司，還不熟悉工作內容。

4、同事或家人向你請求幫助。

5、臨時起意的花費增多，消費超出預期。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

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塔羅牌：女祭司

本月塔羅給水瓶的啟示是「表達」。本月稍顯無精打采，但外部運勢其實還不錯，所以本月保持積極的心態很重要。因為女祭司是一張非常兩面的牌。一方面，本月的思維能力大大提升，用在學習或深造上能看到非常顯著的效果。另一方面也意味著封閉帶來的冷漠與消極，不要壓抑自己的心情，多表達自己，你能從吸收到更多的能量。



6月會發生的事情：

1、單身者容易感到孤單。

2、與戀人溝通時發生不愉快，陷入僵局。

3、創作工作者文思泉湧。

4、對心理學、哲學、神秘學等學科感興趣。

5、敏銳的直覺讓你得到不少有利的市場訊息。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給雙魚的啟示是「滿足」。運勢起伏較大，面對眾多選擇和誘惑無從下手，陷入一種想得多做得少的混沌狀態。不加控制的脾氣會破壞你的感情，屈從於懶惰會影響你的工作，冒失的投資行為會讓你遭受損失。聖杯七的出現是在提醒你，趕快調整你的生活狀態，放棄一些不切實際的幻想，踏實前進，你會找到自己想要的方向。



6月會發生的事情：

1、單身者在好幾位人選中難以抉擇。

2、戀愛中的人有出軌的念頭。

3、工作上野心很大，但能力不足。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中。

5、財運不錯，投資有明顯收益。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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