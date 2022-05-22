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心理測驗／這張圖是奶油還是照明燈？預測自己將碰上什麼好事

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，預測自己即將碰上什麼好事。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，預測自己即將碰上什麼好事。圖片來源／ingimage

出社會闖蕩，儘管有許多不如意的事情，但偶爾也是會碰上一些令人開心的驚喜。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，可以預測在不久的未來，將會碰上什麼樣的好事。

請問：圖中的這個剪影，你認為它是什麼呢？

這張圖片中的剪影，你認為是什麼呢？圖擷取自美人百花
這張圖片中的剪影，你認為是什麼呢？圖擷取自美人百花

A 奶油

B 外星人的頭

C 間接照明燈具

D 煙霧

選擇A奶油的你，將會「達成目標」。當烤好蛋糕甜點時，最後再塗上一些鮮奶油，就是大功告成的時候。反映出不久後的將來，你也即將完成正在努力的目標，只要再努力奮鬥一下，就讓過往的努力開花結果。

選擇B外星人的頭的你，將會「改善人際關係」。外星人是現今知識難以理解的存在，反映出至今你無法好好溝通的對象，或許將有機會達成進一步交流，建立起友好的關係，讓你的人際網路更加完整。

選擇C間接照明燈具的你，將會「解決煩惱」。間接照明燈具能在提供光源的同時，調整出適合人體的光線強度與色澤。這也反映出你感到不安的問題與煩惱，或許將在不久之後找到方法解決，卸下心中沉重的負擔。

選擇D煙霧的你，將會「墜入愛河」。煙霧是經過燃燒才會產生的物質，反映出在不久的將來，你將會碰到命中注定的對象，來一場如熾火般的戀愛。如果你是已經有另一半的人，則可能會因為某種契機，使得雙方的羈絆更加強烈，讓你感受到強烈的幸福。

心理測驗

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