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塔羅：尋找好桃花！揭曉今年年中「脫單關鍵詞」

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塔羅：尋找好桃花！揭曉今年年中「脫單關鍵詞」(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：尋找好桃花！揭曉今年年中「脫單關鍵詞」(圖片來源：Shutterstock)

寒冬過去後，桃花開始朵朵盛開。現在都進入了初夏百花爭艷的季節，然而單身的你還是無人相伴？想要遇見真愛，擺脫單身，就讓科技紫微網用塔羅牌來為你指引吧！今年年中時期，你的脫單關鍵詞會是什麼呢？

占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「今年年中我能順利脫單嗎？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：女祭司

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脫單關鍵詞：智慧
盡可能充實你的知識儲備量，提升你的文化修養吧！內在智慧的增加，會讓你整個人看起來自信許多，並散發出更從容的社交氣場。

這種狀態會讓你在社交場合上散發出一種知性魅力。有些單身異性會驚訝於你的睿智，進而與你增加交流，這種氛圍也容易創造出心動的情愫，如果雙方都對彼此有感覺，那便正是脫單的好機會。

選牌2：皇后

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脫單關鍵詞：美麗
現在開始擺脫懶惰與隨性，用心打造一下自己的外在形象吧！好的形象氣質是脫單成功的加分項。趕緊積極投入各種為外在形象加分的項目，如運動、皮膚保養、健康飲食……但也切記不要過分依靠外在力量，或因為急於看到成果而走偏鋒。

外在美與內在美永遠是相互呼應的。外在形象的提升會為你吸引不少異性的目光，而你積極對待生活的態度也會散發出感染的力量，使得主動靠近你的異性逐漸增加。你將不難從中找到情投意合的有緣人，脫單指日可待。

選牌3：節制

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脫單關鍵詞：交流
你接下來適合的方向是大膽走出自己的舒適圈，與周圍的人交流溝通。除了參加社交活動之外，你還必須打開自己的心扉，不僅僅做一個聆聽者，更需要成為一個表達者。表達不一定要面對面，你可以在社群裡分享一首歌，或者在社群中多發言，多回應，這些都是展示自己，與人交流的方式。

要先被人看到，你才會有後續發展的機會。當身邊的親朋好友接收到了你求友的資訊，就會開始為你留意介紹，你結交異性的機會將因此而增多，發展戀情的可能性也才會增加。

選牌4：戀人

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脫單關鍵詞：友誼
放下偏見，點燃友誼的火把，多和周圍的人交朋友吧。你需要友誼的力量來為你搭起脫單人脈圈；珍惜與目前好友們的感情，和舊友們重新交流，並與同事們打好關係，都是你建立友誼紐帶的好方式。

靠著朋友們的人脈，你才能打通社交障壁，結識你的生活範圍以外的人。這些都能幫你往脫單方向邁出非常大的一步。除了新認識的異性對象以外，舊友之中說不定也會有你的真愛呢！

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