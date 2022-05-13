貴人指引財路！5月中3生肖喜賺「投資財」

又到了五月報稅季，還有母親節的到來也不免慶祝一番，想必不少人最近荷包大失血，能不能靠投資獲利賺一把呢？其實5月中有三大生肖投資運特別旺，還有貴人引財！究竟誰上榜？科技紫微網馬上來揭曉。

喜迎良財的生肖

生肖虎

一直以來你對投資都有自己的獨到見解，只是苦於沒有貴人出現，給你方向或是鼓勵你行動。5月中之後你可留意對理財有經驗的前輩，暫時壓抑你的傲氣並虛心求教，你會發現不少賺錢機會早就出現，正是你需要好好把握的時刻。

生肖龍

想要活絡哪方面的運勢，就要多認識在那個領域很活躍的人，這個道理你一定要了解。既然要增旺財氣，就多跟擅長理財、會投資或是做生意的朋友相處，學習他們的特質，調整盲點，必有收穫。

生肖蛇

5月中你的投資運逐漸明朗、好轉，比起殺進殺出的短線投資，你更適合穩健的長期投資，不至於隨著投資績效上上下下，影響心情。尤其投資需要有清晰的頭腦，才能做出正確判斷，感到不安就找說話果斷的親友聊聊，重拾心情平靜，有助於凝聚財運。

當心破財的生肖

生肖馬

最近你在投資時容易犯的錯是「太有自信」，認為以往的經驗法則可以適用，卻遺漏了時勢的轉變，投資後的結果也讓你不夠滿意。建議你在做任何決定前都先讓自己冷靜下來，多用不同角度思考，避免衝動行事。

生肖豬

5月中你的投資運其實還不錯，但是收益不如預期，因為你總是戰戰兢兢、猶豫不決，導致錯過最佳時機。若你害怕做錯決定，不妨找風險較小的投資標的，也可向投資老鳥學習，參考前人的經驗談，將使你豁然開朗。

【延伸閱讀】

【半價】批下半年運勢正是時候

上班族最關注！預見你的正財運

【科技紫微網 】