從小公寓晉升千萬豪宅 富婆點出開運關鍵：臉很重要

許多人辛苦工作賺錢，為的就是夢想有一天能夠升官發財，滿足自己的物質生活。而一位日本資產破億的女性，近來就在媒體上，透露了在日常生活間，能夠用什麼方式來替自己開運。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，目前是「日本開運學協會」代表的木村玲子女士，過去曾經因為生活拮据，只能擠在月租5萬日幣（約相當於新台幣11381元）的公寓房間裡。但她靠著改變生活習慣，讓自己的財運越來越旺，如今已成了住在價值日幣三億（約相當於新台幣6829萬元）豪宅的富婆了。

木村指出，想要替自己開運，首先就得維持睡滿至少七小時的習慣，她還會用桃子味道的香氛去除邪氣。在起床過後，木村都會先散步30分鐘，接著回家洗過澡，在身心充分清潔狀態下迎接新的一天。

另外想提升財運，「臉」也是關鍵之一。木村分析，臉是個人運勢的玄關，且財運和大腦的思考有密切關連。如果自己照鏡子時，一直都是悶悶不樂的陰鬱神情，那麼也會讓自己的情緒越來越負面。反之，如果能保持外表的明亮，照鏡子時就能對自己更保持信心，能提升個人的直覺，也能帶來好人緣。

其他生活細節方面，木村則認為「避免購買不需要的東西」、「用兩個錢包，每天讓一個錢包保持全空的休息狀態」、「飾品等以能帶來財運的粉色與金色系為主」、「多聊些能提升財運的話題」、「多讀書收集情報」、「每天一早就開始行動」等等行為，都能夠替財運加分。