「人在江湖走，神隊友要有！」12星座職場最佳拍檔＆雷隊友組合公開

「人在江湖走，神隊友要有！」這句話是許多上班族的心聲，只要同事給力，很多事情不會勞心力，最怕就是辦事不力，還自以為美麗！如果你不能選擇同事，那我們就從12星座下手了解他是什麼樣的人，要用什麼方式跟他溝通，看看你遇到的是最佳拍檔，還是雷隊友呢？

最佳拍檔：土象星座#金牛座、#處女座、#摩羯座

火象在工作上多半呈現行動派，執行力100%，往往都是屬於職場開疆闢土的大將！然而，土象星座的謹慎思考、好壞評估，可以拉著踩著風火輪的火象星座，讓他們思考：「佈局戰略」後再出發打仗！所以火象星座vs.土象星座，往往像是皇帝與宰相的搭配！土象專門評估好壞，火象負責下命令執行，當然是屬於職場的好搭擋啦！

雷隊友：風象星座#雙子座、#天秤座、#水瓶座

如同上述，火象星座是一個需要執行力強的夥伴來搭配，才能創造雙贏的組合！而風象星座多數是「思想上的巨人、行動上的侏儒。」執行力對於火象星座來說略顯不足！另一方面，有時候風象星座在出意見時，往往說完就走、不留情面，也會讓火象星座的人覺得沒面子，進而產生心理排斥，「跟風象說一半就好，免得不給我面子！」兩人就可能漸漸有摩擦，而無法共事！

■12星座職場最佳拍檔&雷隊友組合：#金牛座、#處女座、#摩羯座

最佳拍檔：風象星座#雙子座、#天秤座、#水瓶座

土象星座的人在工作上十分講究實例，不做看不見成效的事，換言之，缺乏創意與想像力，往往會給旁人一股：「哇，他好難說服」的感受！而風象星座善於人際溝通、發揮創意的本質，往往能帶給土象星座一股新能量，助他們看見更寬廣的層面，而非只看重眼前的一粒沙！土象在職場上一定要好好把握你的風象星座朋友，他們可是你的智多星呢！

雷隊友：水象星座#雙魚座、#巨蟹座、#天蠍座

土象星座在工作時絕對理性，有時甚至講話不留情面，就事論事。這個特質在火象星座、土象星座眼裡可以算是正常可接受範圍，但如果是水象星座就會覺得很受傷！所以土象星座會覺得跟水象溝通很累，他想要趕快把事情交代清楚，聲音難免大了點，但水象星座內心就會覺得：「你在大聲什麼啦！」默默累積不爽的感覺。其實兩人都沒有錯，只是在溝通事情上，土象要放軟，水象要堅強，就沒事啦！

■12星座職場最佳拍檔&雷隊友組合：#巨蟹座、#天蠍座、#雙魚座

最佳拍檔：火象星座#白羊座、#獅子座、#射手座

水象星座非常容易在職場當中成為忠臣，他們生活可能很軟弱，但在工作上絕對是100%的奉獻！所以水象星座跟個性直爽的火象一起工作，會覺得很爽，主要就是因為水象很聽話，只要他覺得能接受他就會去做，如果火象星座懂得尊重水象的意見，那兩人一熱一溫的組合，絕對是讓水象星座覺得工作起來，好舒爽啊！

雷隊友：土象星座#金牛座、#處女座、#摩羯座

水象星座在工作上滿需要個人空間，不太能逼，一逼就覺得有壓力。所以「只要給我截稿日期，剩下你別問！」這樣的放養的政策對於水象星座來說是最舒服的。但遇到個性都略帶有控制狂的土象星座，很喜歡摳細節的他們，往往都會逼得水象星座很煩躁，「不是說下禮拜一給你嗎？怎麼週四就在問！」這樣的拍檔組合，往往都會吵吵鬧鬧，覺得對方都超雷，「在內心默默希望對方離職」也就成為他們在上班時的唯一動力。

■12星座職場最佳拍檔&雷隊友組合：#雙子座、#天秤座、#水瓶座

最佳拍檔：水象星座#巨蟹座、#天蠍座、#雙魚座

風象星座的飄忽不定，偶爾會讓火象星座氣炸、土象星座覺得困擾，但水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）卻因為擅長觀察，很能摸透風象星座的想法！風象星座其實在工作上只管大方向，很多細節他並不是太在意，他更看重的是未來規劃，但在細節上水象星座可以助他良多。水象星座只要覺得風象很好笑、很有趣、很能帶他飛，他就會為風象拼命工作，讓風象覺得：「有你真好！」

雷隊友：火象星座#白羊座、#獅子座、#射手座

風象星座雷隊友，應該屬於火象星座（白羊座、獅子座、射手座）！風象星座雖然看似表面好相處，但真的當同事都會發現他們具有「武則天」的特質a.k.a「機車王」！

風象星座吃軟不吃硬，任何事情如果你跟他講不通，撒個嬌肯定有用，但火象星座不吃這套，他們往往脾氣一來就是想要直接發火，這會讓衝突戰線拉高，風象覺得火象情商低、火象覺得風象跩個屁，自然會成為職場當中的兩顆大地雷，老闆快出來主持公道啊！

你的神鬼隊友分別是誰呢？

本文由小瑜星座授權提供，未經同意禁止轉載。