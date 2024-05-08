環境部移動空氣品質感測器 榮獲美國智慧20大獎

環境部自2017年起導入感測器、物聯網、AI大數據分析等先進技術，與18個地方政府合作布建約1萬點空品感測器，建構空品感測物聯網。今年以「移動式空氣品質感測器的創新與應用」為題，參加美國智慧城市連結組織舉辦的2024年智慧20大獎並獲獎，環境部也是首個獲得此殊榮的中央機關。

美國智慧城市連結組織自2017年起，每年舉辦智慧50大獎，今年更是首次精進調整為智慧20大獎，僅評選出20個最佳智慧城市應用服務項目。

環境部今年以「先進空氣品質監測：移動式空氣品質感測器的創新與應用」為題，參加美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦的2024年智慧20大獎（2024 Smart 20 Awards），與來自全球700多個智慧城市應用服務項目競爭，獲得智慧20大獎（Smart 20 Awards）殊榮。

環境部作為台灣首個獲得此殊榮的中央機關，還受邀參加美國時間5月7日（台灣時間5月8日）於美國北卡羅萊納州羅利市舉辦的頒獎典禮，同時與世界各國智慧城市專家和領導者共同交流，宣傳台灣智慧城市推動的經驗與成果。

環境部表示，2017年起積極導入感測器、物聯網、AI大數據分析等先進技術，與18個地方政府合作布建約1萬點空品感測器，建構空品感測物聯網，提供高時間、空間解析度及更即時的空品資訊，協助地方政府輔助汙染稽查，並延伸跨域應用提供智慧環境治理。

環境部表示，2020年起與工業技術研究院綠能所合作，開發移動式空品感測裝置、系統，透過持續優化機構設計與動態校正技術，並於多個場域進行測試及驗證，提升感測數據準確度。

環境部表示，這次獲獎內容，即是介紹移動式空氣品質感測器除可發掘潛在汙染源並通報現場稽查，還可協助應用於交通疏導、監測突發汙染擴散範圍及空品維護區管理等，在不斷精進的智慧環境治理應用中，提供改善空氣品質強有力的技術支援。