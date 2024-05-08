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歡慶國際護師節 院長陳威明：優質護理師成就北榮殊榮

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明（左）指出，醫療的本質是照顧好病人，醫院是為病人而生，有幸福快樂的護理師，才能提供高品質的醫療服務。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明（左）指出，醫療的本質是照顧好病人，醫院是為病人而生，有幸福快樂的護理師，才能提供高品質的醫療服務。圖／台北榮總提供

「沒有優質的護理，絕對成就不了偉大的醫療；沒有幸福的員工，也無法提供真心有溫度的醫療。」台北榮總陳威明說，醫療本質是照顧好病人，醫院是為病人而生，有幸福快樂的護理師，才能提供高品質的醫療服務，沒有優質護理師，臺北榮總不可能獲得2024年 NEWS WEEK評選為全球最佳醫院之一的殊榮，護理人員優異表現獲得各界盛讚與極高評價。

113年輔導會北區各級醫療暨安養機構國際護師節慶祝大會，今天上午10時於台北榮總舉行，由院長陳威明主持，衛福部護理及健康照護司副司長蔡誾誾致詞頒獎。會中頒發退輔會北區各級醫療及安養機構優良護理人員、北榮護理學術論文獎、優良護理人員獎及優良實習護生獎等獎項。

陳威明說，護理人員是醫院最重要的中流砥柱，院方致力提升護理人員各項福利措施，除了近期連續兩波加薪，合理工時並給予應有的加班費，嶄新的醫護宿舍也即將落成，共18層樓，可提供1200位住宿，護理同仁擁有安全舒適的住宿環境，也落實了他所承諾的「大家照顧好病人，我們來照顧好護理師」。

陳威明指出，不只員工，也提供眷屬各項就醫優惠，希望經由幸福職場的營造，讓所有同仁成為幸福員工，以北榮為家，以身為榮總人為榮，他也特別感謝所有護理前輩的努力，打下堅實的護理基石，讓台北榮總的護理在台灣揚眉吐氣。

蔡誾誾表示，感謝疫情期間所有護理人員的努力，更讚揚陳威明致力提高護理人員的福利待遇。面對後疫情時代護理人力短缺，蔡誾誾說，衛福部積極爭取經費，如健保點值一點一元，特別是急重難症獲得該有的補助，並持續推動三班護病比入法等。

她表示，衛福部結合各部會力量，希望透過政策制定與執行，持續改善護理人力，降低護理師離職率、減少空缺率、延長護理執業壽命，保障醫療能量，守護全民的健康。

北榮護理部主任明金蓮分享，今年4月3日全台強震時，一則影片中護理人員迅速專業反應，將新生兒推車集中在一起，保護這些孩子不受到傷害，護理人員在生命遭受威脅時刻，仍克服心中恐懼堅守崗位，充份展現護理高貴的價值。

明金蓮說，感謝所有護理同仁努力，讓北榮護理的表現揚名國際，今年國際護理師的主題是「有護理師才有未來， 護理創造經濟實力」，呼籲投資護理，也就是投資健康，期盼有更多的優秀護理人員加入守護國人健康的行列。

台北榮總院長陳威明（第一排左五）說，醫療本質是照顧好病人，醫院為病人而生，有幸福快樂的護理師，才能提供高品質的醫療服務。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明（第一排左五）說，醫療本質是照顧好病人，醫院為病人而生，有幸福快樂的護理師，才能提供高品質的醫療服務。圖／台北榮總提供

榮總 衛福部 護理師

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