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公會：僅10餘藥局未加入發即期快篩 大多已發完

中央社／ 台北8日電

全台今天起4500餘家藥局免費發放即期COVID-19家用快篩，但有社區藥局藥師擔憂發不完、民眾拿到沒多久就過期。藥師公會說，僅10餘家藥局不便參與，且許多藥局已發放一空。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是新興傳染病，台灣自民國109年1月以「嚴重特殊傳染性肺炎」之名列入第5類法定傳染病，成立中央流行疫情指揮中心，採行一系列措施直到疫情退散，去年5月1日起改為第4類傳染病，指揮中心同步解編。

衛福部疾管署與藥師公會全聯會合作，即起全台4500餘家健保特約藥局免費提供共1000萬劑COVID-19家用快篩試劑，但因其中8成在6月底前到期，有社區藥局藥師反映，民眾對接近效期的快篩領取意願低，擔憂發不完。

中華民國藥師公會全國聯合會今天下午發布新聞稿指出，絕大多數藥局皆願意響應，僅有10餘家藥局表達不便參與，予以理解與尊重，且民眾索取十分踴躍，許多藥局已發放一空，期待國人切勿詆毀汙衊。

疾管署也透過新聞稿表示，這批COVID-19家用快篩試劑是在疫情指揮中心期間採購，當時盤點後疫情時期，考量COVID-19會持續在社區中，將效期可達今年的快篩試劑留存，做為物資整備於今年使用，所以今年發放時試劑效期較短。

有關外界建議發放調整發放時程，讓民眾拿到手的效期能再長一點。疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，採先進先出原則，仍會先配發效期較短者，讓有需要者可以領取。

曾淑慧解釋，初步估計將配發約1000萬劑，依藥師公會規劃，目前已配送844萬餘劑家用快篩試劑至藥局，包括效期至113年5月底約184萬劑、113年6月660萬劑，後續將視情況配送。

COVID-19 快篩試劑 藥局

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