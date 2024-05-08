紅藍爆閃燈規範不一反增危險 交通部籲地方別再設

設置紅藍閃爍的爆閃警示燈，原是為在易肇事地點有警示效果，但因缺統一的設置規範，不少用路人反映視線受干擾，反增危險，交通部呼籲地方莫再設置，並優先改善已設置地點道路設計。

去年底，立法院有一場公聽會，指各地方政府設置許多紅藍閃爍的「爆閃警示燈」，不少用路人反映干擾視線，增加危險，但因非交通部法定的號誌，無法可管。

交通部今天發布新聞稿，設置紅藍爆閃燈是為在易肇事地點改善期間的交通事故防制空窗期，提高防制即時性，與道路交通標誌標線號誌設置規則中，紅色與黃色閃光燈號的警示方式概念相同。

交通部說，近年地方政府考量易肇事地點改善期程較長，為提高交通事故防制即時性及因應地方民意需求，由警政、交通及路權單位現場會勘設置紅藍爆閃燈，但各縣市紅藍爆閃燈光度、閃爍頻率、設置高度等未有設置規範，且多為民間捐助，尚未有統一規格及設置規範。

不過，交通部說，現行紅藍爆閃燈未有設置規範且規格不一，為免產生爭議，交通部已邀集相關單位討論，建請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並優先就已設置紅藍爆閃燈的易肇事地點研擬改善計畫，改善完成後方，立即清除。

交通部呼籲，各級道路主管機關針對路口（段）、路中（旁）障礙物及施工路段等，仍請依據道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，分別設置相關警示措施，並可參考交通部公路局所訂交通工程手冊的詳細設置規範，視道路交通狀況酌情設置，避免發生駕駛人刺眼、視盲或誘發癲癇等情形。