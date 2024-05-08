30至39歲女性成扁可頌族 身體最不健康小孩健康率100%

台灣早餐店林立，忙碌的上班族甚至可以到便利商店輕易取得早點，但台灣癌症基金會調查發現，6成國人都自覺早餐選擇營養並不均衡，其中又以30至39歲女性族群的整體健康分數表現最差，成為「壓力大、一掰就斷地扁可頌族」，但小孩身體健康及格率高達100%。營養師建議，育齡女性更要照顧好自己的健康，尤其鐵質補充很重要，吃蛋餅可加一片里肌肉，並避開加工肉，尤其是「培根」屬一級致癌物，務必少吃。

台灣癌症基金會《國人早餐選擇及身體健康表現調查》針對全體民眾以不同年齡層細看「身體健康指數」關鍵影響，當中分數表現最差為「舒活力」，包含睡眠品質不佳、缺乏活力、容易感到疲倦及精神不濟；而沒吃早餐的族群則常有便秘、腹瀉困擾，在「順暢力」表現不佳；加上現代人壓力大，「愉悅力」的分數也同樣低，顯示國人「沒活力、不愉悅、不順暢」的現況。

台灣癌症基金會總監馬吟津表示，新冠疫情過後國人的健康意識提高，但三餐營養均衡有很大的努力空間，許多研究證實早餐吃得健康對整天的狀態有很大幫助，不過民眾生活忙碌，早餐求快速方便為主，認為要在早餐加入蔬果，麻煩也沒時間準備，其實養成習慣可從小小改變開始，例如多帶一份高營養密度的水果，輕鬆補充營養，提升活力也更有效率。

「30至39歲女性是所有年齡層身體健康指數表現最差的族群。」台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，該族群正值育齡年紀，卻同時是水果吃最少的族群，不單是唯一身體健康指數平均不及格的族群，身心狀態指數也同樣為表現最差的族群。

徐桂婷說，去年台灣癌症基金會針對國小孩童進行的「蔬果攝取調查」，30至39 歲女性的小孩，身體健康指數表現及格率卻高達100%，顯示此族群女性可能因多將心力關注於照顧事業及家人健康，卻忽略了自己。呼籲要先照顧好自己，才有心力在投注的地方持續努力。

徐桂婷指出，30至39歲女性面臨蠟燭兩頭燒的困境，一方面正值事業衝刺期，又承擔職場和家庭的層層壓力，彷彿將原本蓬鬆香軟的可頌壓扁，多層內層擠壓到沒有空間，緊繃到一掰就斷，成了比三明治族更壓抑的「扁可頌族」。

徐桂婷說，民眾早餐喜歡吃三明治、蛋餅、麵包作為主食，搭配奶茶、豆漿等。若選擇奶酥麵包，是高油、高精緻澱粉；三明治夾肉鬆、火腿、果醬，既高碳水又是加工食品，豆漿雖是優質蛋白質，但加糖就會增加升糖指數，同時增加脂肪攝取量。而中式飯糰加上豆漿，熱量直接飆破800大卡，等同一個大雞腿便當，但營養素卻遠遠不足。

要照顧好自己的健康，飲食習慣要規律，同時蔬果攝取也要充足。徐桂婷建議，民眾可以選擇沒包餡的歐式、雜糧麵包，三明治則可以夾生菜，豆漿選擇無糖豆漿，若店家有「高纖或全豆豆漿」，都是很棒的選擇。

對於女性族群，徐桂婷也提醒，國人早餐普遍缺乏維生素C、膳食纖維、鐵等營養素，建議育齡女性注意鐵的補充，早餐蛋餅可以加入里肌肉片，或其他低脂紅肉，以非加工肉為主，補充維生素C也可加強鐵的吸收。

不過，早餐中常見的「培根」要特別注意。徐桂婷表示，大家都以為培根是蛋白質，但其組成油脂成分多，又是加工肉品，其實被歸類為「油脂類」，同時也被世界衛生組織歸類為「第一級致癌物」，確定會導致人類致癌，早餐選擇務必避開。