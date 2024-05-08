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碳費公告期程受關注 碳費3子法預估暑假公告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部政務次長施文真今表示，碳費3子法預估今年暑假期間公告。記者胡瑞玲／攝影
環境部政務次長施文真今表示，碳費3子法預估今年暑假期間公告。記者胡瑞玲／攝影

環境部日前預告碳費3子法草案，碳費怎麼收、收多少成為外界關注重點。環境部政務次長施文真今透露，碳費審議會目前正在討論子法及費率相關議題，預估碳費子法將於今年暑假期間公告，但費率預告期程還要視審議會討論進度而定。

環境部規畫2025年起，排碳大戶須依2024年排放量繳交碳費。與碳費相關的3子法已於4月29日預告，後續將有60天預告期，碳費審議會目前也針對碳費3子法討論中，昨天召開第3次審議會時，委員要求環境部提供各項碳費模擬情境，以便討論碳費費率。

施文真今出席「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」公開說明會，接受媒體聯訪時，針對碳費子法公告及費率預告期程表示，審議會委員目前對於指定目標及高碳排企業初期2折優惠費率等仍有歧見，但預估3個子法有望在今年暑假期間公告。

至於碳費費率部分，施文真坦言，審議會目前進度仍在碳費子法，以及即將針對各項碳費模擬情境的討論，尚無法預估費率預告期程，但待審議會針對不同情境討論並有共識後，就會公布建議的碳費費率，且預告時間將會縮短，預估將再召開2至3次會議進行模擬情境的討論。

氣候變遷 環境部 碳費

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