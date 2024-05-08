不斷停電氣炸！他自製「沒電潮T」酸度滿滿 桃園人：寄我家可免運？

近期桃園市接連發生無預警停電事件，半個月已停電20多次，讓民眾難以接受。因此，日前就有一名網友上網發文，他貼出自製的「沒電」短T照片，還說「準備部署六七八九月任務」，請網友們購買這款短T。引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示「12生肖集合 準備部署六七八九月任務」，號召網友快來購買，到時沒電可以穿上身。從照片中可見，他自製的短T上面印著「沒電」兩大字，並附註台灣沒電公司的字樣，暗諷台電是「台灣沒電公司」，令人莞爾。

照片PO出後，立即在網路上引起熱烈迴響「哈哈哈哈哈！拜託一定要穿出來」、「哪裡可以買阿」、「桃園人有優惠嗎」、「寄桃園可以免運嗎」、「我也想買2件」、「先下單3件了」。

還有不少網友酸言酸說道「買二件給台電董事長跟王阿花部長」、「會不會到時沒電連衣服都做不出來」、「大家快買，來拯救台電虧損」、「原來缺電也有商機呀」、「再出一套台灣跳電公司系列」。