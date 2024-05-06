新藝術 氣味、當地水果上展場

環保也是本屆威尼斯雙年展重要主題。如何減少展板和手冊紙張、海陸運輸耗費的成本，是每個國家館努力的方向。本屆參展的國家館，三分之一以大量減少海陸搬運成本的錄像藝術參展。而如南韓館是用氣味參展、日本館用威尼斯當地的水果做裝置藝術，兼顧環保與藝術，也展示當代藝術的新方向。

嗅覺藝術家具貞娥在南韓館「展覽」的氣味，是從六百個南韓人的記憶中提煉出十七種不同的氣味概念，邀請來自中、日、法、西班牙、新加坡等國的十四位調香師，將之轉化為實際的氣味，透過隱藏的擴香器緩緩釋放、融合。

有朝鮮半島鹹鹹的海洋空氣、春天盛開的木蘭、泡菜、用芝麻油和醬油製作的米飯香；由黑胡椒和鋼材味道組成的舊電子產品氣味，讓人想起祖父母的家。

具貞娥在宣言中表示，氣味可以以消融國界，這讓南韓館成為一座「跨國館」。而走完各個「用視覺戰鬥」的國家館，寧靜舒適的南韓館提供觀眾休息與沉澱。

日本館則找來新世代藝術家毛利悠子策展。她提早兩個月來到威尼斯，使用當地的水果和居家用品創造樂器與動態雕塑，與館外的雨水和風聲對話，並且將威尼斯的洪水和東京地鐵的漏水措施產生連結。

德國館除了主展館展出被稱為「視覺奇觀」的錄像藝術、行為藝術，更在威尼斯一個小島打造全部用聲音創造的展覽。