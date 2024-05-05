變天了！ 雨彈開炸、彰化以南雨勢較大 今立夏悶熱飆32度高溫

今天是24節氣的立夏。對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天由於鋒面接近的影響，鋒面前方偏南風帶來較多水氣，台灣海峽上正有發展中的降雨回波靠近，預估西半部地區上午期間會逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。

吳聖宇表示，彰化以南地區的降雨可能會稍微較大一些，中午過後則會加上陸地山區發展的熱對流降雨，各地看起來都還是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。要等到晚間水氣減少，熱對流也逐漸消散，各地才會恢復多雲到陰的天氣。

因此，吳聖宇表示，今天白天天氣是比較不穩定的，外出記得攜帶雨具。溫度方面，則是因為降雨機會提高，預估會比昨天稍微下降，各地高溫大約在30-32度左右，由於是偏南風的暖濕空氣，因此還是會感覺比較悶熱，體感比較不舒適一些。

明天鋒面很快掠過台灣北方海面，尾端有機會掠過北部上空。不過，吳聖宇表示，鋒面結構較好的部分並沒有直接通過台灣，因此對台灣的天氣並沒有太大的影響。

他說，明天北部、東半部雲多且較厚，有局部短暫陣雨或雷雨機會，白天配合熱力作用，山區也可能也局部熱對流雷雨，中部地區雲量偏多，偶有局部短暫陣雨，南部就比較不受影響，為多雲到晴的天氣型態。北部、東半部高溫約28-30度，中部、南部高溫較高一些，可以來到32度或以上。

周二鋒面逐漸離開，吳聖宇表示，鋒面後方的東北季風南下影響台灣，迎風面北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，中部、南部大致為多雲到晴天氣，山區午後可能有局部熱對流降雨。北部、東半部高溫略降至26-28度，中部、南部高溫仍可以到32度或以上。

吳聖宇表示，周三到周四受到東北季風增強影響，周三在北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是有局部熱對流降雨。周四水氣會較為明顯減少，除了花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨外，其他地方大致為多雲到晴，中部以南山區午後有局部零星短暫陣雨，預估會是天氣較為穩定的一天。

雖然天氣趨於穩定，不過，吳聖宇表示，東北風比較強，也帶來一些較涼的空氣，北部、東北部白天高溫會逐漸降至24-27度，花東地區高溫也會降到25-27度，而且空氣較乾，會覺得比較舒適一些，中部、南部受影響較小，還是會有超過30度以上的高溫機會，不過環境濕度較低，體感上來說不會覺得太悶熱。

吳聖宇表示，周五大環境風向將會轉偏東風，周六、下周日再轉為轉為東南到偏南風，水氣漸增多，山區午後出現熱對流雷雨的機會又將逐漸提高，溫度也將會回升起來，各地再度恢復到比較悶熱的溫度。