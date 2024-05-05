新聞眼／不增人力 托育安全淪空談

剴剴遭虐死案，引發民眾對托育安全的憂慮。衛福部事發三個月後提出檢討報告，提出將提升保母訪視頻率，以增加照顧品質。衛福部提出新版居家托育人員訪視指引，除針對全日托、夜托兒童增加訪視頻率，也要求訪視員要觀察兒虐跡象、保母身心狀況。

長期以來保母虐兒事件從沒斷過，國內許多家長早已對托育品質失去信心。舊版訪視指引中，只對托育環境、孩童適應狀況等要求關注，缺乏兒虐辨識細項，對保母身心狀況也無判斷標準，在訪視人員年資、背景不一的情況下，實務執行出現落差。

新版指引修訂以提早揪出兒虐為目的，但各地居家托育服務中心業務量大，一名訪視員要對上六十名保母，每位保母收托的孩童恐不只一個，實務上更是經常遇到遭大樓管理員拒於門外的情況，或管理員通報住戶後，保母已把多收的孩童藏在陽台等狀況，亂象百出。

面對複雜的訪視工作，訪視人員還要兼顧來自政府的各類調查需求，填寫相關報表，工作負荷極大，另外，全台各縣市訪視管理制度不一，有些縣市對違規保母採優先開勸導單，有些縣市採扣分制，累積滿點數才會停權。國內保母問題層出不窮，連執政黨立委都說，單靠增加訪視率沒有用，政府應研擬配套，首先應降低人力比，否則提升托育安全也僅是空談。