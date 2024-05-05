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目睹家暴 成施暴者機率增

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導

研究指出，目睹家暴兒少未來成為施暴者或受暴者的機率，男性增為五點二七倍、女性增為四點三倍，防堵受暴者成為暴力加害者，最好方式是避免家暴發生，但已目睹家暴，後續得防堵「學習效應」，專家指出，愈早介入幫助，愈有機會避免目睹兒成加害者。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，目睹家暴的兒少最擔憂的是「學習效應」，有案例經歷過家暴，也用同樣方式對待身邊親友，童年創傷如等到成年再處理，即使有輔導或醫療介入，但案例若不敞開心胸，也難改善已學到的暴力行徑。

台灣輔導與諮商學會秘書長蘇盈儀表示，曾有處於國中階段的目睹兒因擔心去上學的路上，父親對母親施暴，時常佯裝身體不舒服請假在家，避免母親遭虐。蘇盈儀說，這些表現方式教育單位或是社政單位都能多加注意，從中介入，避免目睹兒身心受創。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，據調查，不少目睹兒少擔心自己日後成為施暴者、受暴者，甚至不敢與人交往、結婚，比率達三分之一；幫助降低或停止家暴，才能減少孩童所受影響。

家暴 結婚

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