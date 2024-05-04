高溫上看34度 山區午後雷雨別輕忽 下周2波鋒面快閃

今天各地平地多雲時晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，東半部沿海全天有短暫陣雨。各地高溫普遍28-30度，南部31-34度。雖然平地天氣大致良好，但山區午後可能會有雷陣雨，避免前往山區活動或戲水。

明天是24節氣的立夏。廖于霆表示，仍然是偏南風影響，但水氣增多，西半部全天都有短暫陣雨發生機會，山區的午後雷陣雨也會比較旺盛，下得比今天大一點、久一點，如果有外出行程，記得要攜帶雨具或做雨備。

氣溫部份，明天各地高溫也因為雲量多，會下降1-2度，廖于霆表示，不過大致上來說，不下雨的時候仍感到悶熱。