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高溫上看34度 山區午後雷雨別輕忽 下周2波鋒面快閃

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末氣溫回升，午後雷雨機會高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末氣溫回升，午後雷雨機會高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天各地平地多雲時晴的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，東半部沿海全天有短暫陣雨。各地高溫普遍28-30度，南部31-34度。雖然平地天氣大致良好，但山區午後可能會有雷陣雨，避免前往山區活動或戲水。

明天是24節氣的立夏。廖于霆表示，仍然是偏南風影響，但水氣增多，西半部全天都有短暫陣雨發生機會，山區的午後雷陣雨也會比較旺盛，下得比今天大一點、久一點，如果有外出行程，記得要攜帶雨具或做雨備。

氣溫部份，明天各地高溫也因為雲量多，會下降1-2度，廖于霆表示，不過大致上來說，不下雨的時候仍感到悶熱。

廖于霆表示，下周天氣跟上周將會有點不同，沒有滯留性的鋒面，只有在下周一跟下周三有兩波鋒面快速掠過台灣，對台灣帶來的降雨有限，而且北方乾涼空氣較強，北部東北部未來一周感受起來會比較涼爽舒適。中南部與東南部則還是比較悶熱，降雨主要在午後山區較多。

今天各地平地多雲時晴的穩定天氣，各地高溫普遍28-30度，南部31-34度。本報資料照片
今天各地平地多雲時晴的穩定天氣，各地高溫普遍28-30度，南部31-34度。本報資料照片

鋒面 高溫

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