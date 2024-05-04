國道客運准漲價 北高最多貴36元

交通部昨核定國道客運運價調漲方案，其中四排座基本運價漲幅不超過百分之五、三排座不超過百分之十九點五。公路局指出，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼三分之二漲幅。以台北至高雄路線為例，補貼完後票價最高可漲卅六元。

據交通部核定，一五○公里內短途國道每公里運價，三排椅最高可調為二點○三五元、四排椅為一點五○九元；一五一以上公里長途國道每公里運價，三排椅最高可調為一點七三元、四排椅為一點二八二元。

交通部長王國材表示，國道客運短途票價可由TPASS通勤月票吸收，對民眾影響不大，長途部分，交通部採票價差額部分補貼，減少對旅客影響。公路局指出，TPASS月票使用者實際支付月票票價不變，針對非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客），政府將補貼漲幅三分之二。

公路局說明，TPASS月票範圍外的路線視性質有不同調漲，以常見四排座車型而言，票價最高漲幅不超過百分之一點五六，三排座也不超過百分之六點四六，另因此次僅調整國道路段部分，實際檢視全路線票價漲幅會更低。

以「一八一六台北至桃園」短途通勤路線為例，補貼完後四排座票價最高調漲一元，三排座最高漲三元；「一八二六台北至台中」中長途路線，四排座票價最高漲四元，三排座最高漲十七元；「一六一○台北至高雄」中長途路線，四排座票價最高漲七元，三排座最高漲卅六元。

公路局說明，此次基本運價調整後，業者可於上限範圍內視實際營運需求調整票價，若有調整需求，需提報公路局各區監理所備查並公告一周後，才可正式實施。