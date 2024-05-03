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徵文／5月徵文主題「老夫老妻還需性愛？」

聯合報／ 本報訊

對於許多中老年伴侶來說，兩人世界幾乎已無性愛，想不起來上一次溫存激情是什麼時候，生活只剩柴米油鹽醬醋茶。上了年紀的你（妳）是如何面對性欲需求？活龍一尾？還是高掛免戰牌？歡迎來信分享。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，5月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

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