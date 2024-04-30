0403地震將滿月 花蓮增近1400處新生崩塌「威脅鐵公路交通」
0403大地震即將滿一個月，根據農業部農村發展及水土保持署統計，本次強震共導致花蓮1391處新生崩塌，面積達943.76公頃，且有62處鄰近鐵公路，恐對鐵公路交通造成威脅。
農村水保署今日公布0403大地震崩塌判釋結果，本次強震共導致花蓮1391處新生崩塌，面積達943.76公頃，而新生崩塌中，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路。
農村水保署表示，由於地震後花蓮山區雲遮嚴重，單一衛星往往無法拍攝到完整災區範圍，除購買或使用國際商業與開源衛星外，亦透過中央災害應變中心空間情報任務小組的協助，持續蒐集各式航遙測影像，包括Sentinel-2、Planet、SPOT、Pleiades及福衛5號，以及農業部林業及自然保育署的災後緊急航空照片，針對震度5強(含)以上的地區進行了全面且詳細的新生崩塌地判釋。
農村水保署長李鎮洋表示，參考1999年921地震後的經驗，地震後的山區土石鬆動，若遇降雨則極易引發土石流等二次災害，提醒民眾自5月1日起台灣已進入防汛期，須密切關注天氣預報及土石流紅黃警戒資訊，特別在颱風豪雨期間，非必要請避免進入山區活動。
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