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中橫便道落石禁行 谷關風景區暢行無阻卻遇「退房潮」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
花蓮強震後，中橫便道落石持續，交通受阻，不少民眾誤以為與「谷關風景區」有關，掀退房潮，業者苦受「無妄之災」。圖／中市觀旅局提供
花蓮強震後，中橫便道落石持續，交通受阻，不少民眾誤以為與「谷關風景區」有關，掀退房潮，業者苦受「無妄之災」。圖／中市觀旅局提供

花蓮強震後餘震不斷，加上鋒面雨勢，中橫便道多處土石坍塌，今天班次取消；中橫便道交通中斷，谷關風景區也遭無妄之災，谷關在地業者指出，近日中橫便道未開放通行新聞多，但到「谷關風景區」無需經過中橫便道，往谷關道路暢行無阻，許多民眾誤會「谷關風景區」也道路不通，連連打電話退訂，住宿率少了至少3、4成。

近日強烈餘震持續，地質脆弱的中橫便道更多次達到4級，加上鋒面雨勢，導致便道多處坍方，阻斷多天，谷關工務段冒險搶修，終於在昨天傍晚搶通，共計清除57處坍分，今中午12時班次原訂開放，基於安全考量取消。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，中橫便道為「上谷關」到德基，需由「谷關風景區」更往深山約3公里處，才是便道管制站，但不少民眾以為「東勢至谷關」的路段中斷，導致近兩天再掀「退房潮」，少了至少3、4成，谷關街區冷清。

尹敬倫說，0403強震以來，每每發生有感餘震，都會有民眾打電話退訂，過往淡季假日都還有7至9成住房率，但最近卻僅剩不到一半，加上中橫便道落石頻傳、交通中斷消息傳出，民眾誤以為「谷關風景區」很危險。

尹敬倫說，到「谷關風景區」的道路通行無阻，市區公車也正常發車，請民眾不要誤會，谷關風景區不受影響，民眾仍可到此一遊。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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