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衛福部建構司法精神醫療體系 盼保障人權、強化社會安全

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部心理健康司司長陳亮妤說，目前積極投入資源建構司法精神醫療體系，保障精神病犯罪行為人權並強化社會安全。本報資料照片
衛福部心理健康司司長陳亮妤說，目前積極投入資源建構司法精神醫療體系，保障精神病犯罪行為人權並強化社會安全。本報資料照片

近年多起重大刑事案件加害人，疑似與精神疾病相關，引發社會諸多討論。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，目前積極投入資源建構司法精神醫療體系，包含精神病犯罪行為人進入司法程序後的司法精神鑑定品質、裁定監護處分後的醫療照護，以及結束監護處分後的社區銜接等連續性處遇措施，保障病人人權並強化社會安全。

台灣精神醫學會今天舉辦「113年度春季學術研討會」，陳亮妤應邀致詞，參與人員還包括司法院少年及家事廳廳長謝靜慧、高雄市衛生局局長黃志中及精神醫學界專家學者，並因應「精神衛生法」子法規將於今年底上路，研討會聚焦討論精神疾病病人權益保障、精神衛生法強制住院的審理制度、社區支持及國民法官制度實務運作等議題。

陳亮妤表示，司法精神鑑定方面，衛福部與台灣司法精神醫學會共同訂定「刑事案件司法精神鑑定收費參考基準」，提升專業人員執行費用；培植司法精神醫療團隊人力，辦理司法精神專科醫師甄審作業，發展訓練課綱、課程及認證機制，強化專業知能。今年更出版「司法精神鑑定基礎訓練課程教材」文冊，協助精進我國司法精神鑑定的專業品質。

司法精神醫療資源布建方面，建立監護處分個案分級、分流處遇機制，依精神病受監護處分人的暴力風險程度，採分級、分流處遇，建置不同戒護層級的司法精神醫療系統。並協助精神病受監護處分人賦歸社區方面，於監護處分執行期滿前3個月，檢察機關召開跨社政、衛政及司法單位轉銜會議，以銜接受處分人回歸社區。

司法精神醫療資源佈建是國家重要工程，衛福部更補助地方政府進用心理衛生社工，協助資源轉銜，且與司法系統齊心合力，加強人才培訓及資源投入，以期協助社會安全網更健全完善。陳亮妤說，台灣精神醫學會、台灣司法精神醫學會長期以來對精神醫學專業人才的培訓與專業發展的貢獻，致力於各項精神醫療公衛業務的推廣，功不可沒。

司法院 衛生局 醫學

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