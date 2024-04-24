世界衛生大會5月27日開會 薛瑞元：尚未收到邀請

立法院社福及衛環委員會今邀衛福部等部會針對家暴法修正施行概況及兒少性剝削條例修正方向等進行專案報告，衛福部長薛瑞元會前受訪時被問及是否收到世界衛生大會（WHA）邀請，他表示，目前「尚未收到邀請」，但大會舉行時間應在5月27日，屆時將由新任部長邱泰源率團前往。

第77屆WHA大會將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，這將是準總統賴清德就任後，面對的第一場國際會議。就過去幾年經驗，台灣雖不會接獲邀請函，但官方將組「世衛行動團」前往參與。

衛福部前部長陳時中傳將接任行政院政務委員，外界質疑他將成為制衡邱泰源的「地下部長」。對此，薛瑞元說，「應該不會」有地下部長的情形，政委工作是跨部會協調，政策制定仍由部長負責，例如兒少性剝削條例性影像相關規定修法時，就涉及數位部、內政部、法務部等部會，須由政委協調。

另，台北慈濟醫院甫升格醫學中心，卻傳出男護理師偷拍病患私密照片上傳網路論壇。薛瑞元表示，此案已請新北市衛生局調查當中，實際狀況如何要等調查結果出爐，北慈也配合檢警調查當中，若護理師有把圖片發到網路上，就涉及揭露病人隱私的問題。