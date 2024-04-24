快訊

雷雨交加！ 南投以北10縣市大雨特報 竹苗中大雷雨轟炸

衰捲黃子佼事件！被爆婚事告吹…Lulu飛模里西斯慶33歲生日

不要幫洗衣煮飯、帶孫…在死前把所有財產花光！呂秋遠給10忠告：如何當受歡迎婆婆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界衛生大會5月27日開會 薛瑞元：尚未收到邀請

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，目前尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請，但大會舉行時間應在5月27日，屆時將由新任部長邱泰源率團前往。記者林琮恩／攝影
衛福部長薛瑞元表示，目前尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請，但大會舉行時間應在5月27日，屆時將由新任部長邱泰源率團前往。記者林琮恩／攝影

立法院社福及衛環委員會今邀衛福部等部會針對家暴法修正施行概況及兒少性剝削條例修正方向等進行專案報告，衛福部長薛瑞元會前受訪時被問及是否收到世界衛生大會（WHA）邀請，他表示，目前「尚未收到邀請」，但大會舉行時間應在5月27日，屆時將由新任部長邱泰源率團前往。

第77屆WHA大會將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，這將是準總統賴清德就任後，面對的第一場國際會議。就過去幾年經驗，台灣雖不會接獲邀請函，但官方將組「世衛行動團」前往參與。

衛福部前部長陳時中傳將接任行政院政務委員，外界質疑他將成為制衡邱泰源的「地下部長」。對此，薛瑞元說，「應該不會」有地下部長的情形，政委工作是跨部會協調，政策制定仍由部長負責，例如兒少性剝削條例性影像相關規定修法時，就涉及數位部、內政部、法務部等部會，須由政委協調。

另，台北慈濟醫院甫升格醫學中心，卻傳出男護理師偷拍病患私密照片上傳網路論壇。薛瑞元表示，此案已請新北市衛生局調查當中，實際狀況如何要等調查結果出爐，北慈也配合檢警調查當中，若護理師有把圖片發到網路上，就涉及揭露病人隱私的問題。

WHA 薛瑞元 衛福部

延伸閱讀

台北慈濟醫院疑似偷拍手術病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

陳時中將任行政院政委成為地下部長？ 薛瑞元三字回應

薛瑞元任內收尾法案 再生醫療雙法草案待政院拍板

邱泰源接棒學長薛瑞元任衛福部長 百年嘉中校慶傳佳話

相關新聞

高鐵母親節疏運加開4班次列車 周五凌晨開放購票

台灣高鐵公司表示，5月10日至5月13日為期母親節4天疏運，經檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開南下3班、北上1班...

核電是安全能源？核安會主委：嚴謹管理可維持安全

因應國家綠能不足及碳排偏高，和碩聯合科技董事長童子賢前天在台北榮總演講提及，國家應撥更多經費研究電網安全與核能技術，強調...

為了這計畫 本土小牙醫、國際牙醫會都發公開信給新衛福部長

衛福部擬定中的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」其中的牙科草案日前遭台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟發出公開信批評，指衛福...

世界衛生大會5月27日開會 薛瑞元：尚未收到邀請

立法院社福及衛環委員會今邀衛福部等部會針對家暴法修正施行概況及兒少性剝削條例修正方向等進行專案報告，衛福部長薛瑞元會前受...

缺水⋯仁義潭蓄水率比百年大旱還低 空拍多處淹沒區路橋農路浮現

嘉義枯水期雨少，目前供水靠台南、雲林水庫支援，水情燈號雖正常，但供應民生及工業用水的蘭潭、仁義潭水庫，蓄水量合計只剩91...

鋒面徘徊慎防致災雨勢 雨炸全台5天 周日入夜才趨緩

鋒面通過，各地有雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期中的鋒面系統在昨天午夜過後到今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。