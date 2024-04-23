接獲逾1800件疑建物受損通報 蔣萬安允全面檢視

0403地震餘波盪漾，台北市長蔣萬安今天說，至今累計接獲超過1800件民眾擔心建物受損的通報，且每天持續增加約100件，市府將以市民安全為優先，協助全面檢視。

蔣萬安今天出席台北市113年度水災防汛搶險演習前接受媒體聯訪表示，昨天晚間至今發生多起地震，他已要求都發局、區公所結合3大技師公會，針對全市所有紅、黃單建物進行全面巡檢。

他指出，目前已完成0403地震被列入紅、黃單的建物巡檢，正進行921及331地震的紅、黃單建物巡檢。

蔣萬安說，他同時請相關局處留意廣告等建物外牆外掛物，以及施工工地機具、高空作業設備等加強穩固，並持續加強各項防災宣導，將防災思維導入民眾日常生活。

蔣萬安提及，從0403地震至今，市府累計接獲逾1800件民眾擔心建物受損的通報，且每天持續新增約100件，儘管辛苦，都發局、區公所及3大技師公會將協助民眾全面檢視，一定會以市民安全為最優先考量。

媒體詢問，花蓮地震傳出災情，選區立委、國民黨團總召傅崐萁此時還要率團赴中國大陸訪問，是否恰當。蔣萬安表示，相信大家目前都會以協助救災為最優先考量。