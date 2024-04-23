改善睡眠還能補充維生素D！ 專家分享露營的6大優點

近幾年，能接觸大自然的露營，漸漸成了許多家庭週末假日最主要的休閒之一，這種旅行不僅悠閒，也能用一種換個生活方式的愜意，沉澱在都市叢林中所受到的烏煙瘴氣。

露營的浪漫，在於它有一種偽出國的情調，除了逃避城市的喧囂，更在兩天一夜的生活裡，體悟到居家生活甚少能擁有的氛圍，不少家庭、親朋好友也能發現，在那一起度過的日子裡，情感也更加緊密。

然而，對某些人來說，不喜歡露營的原因就是準備過程太過繁瑣，包含得自己搭帳、收帳、準備伙食，甚至炎熱、蚊蟲叮咬、睡不舒適等問題也都成了考量的重點。但，人生本來就不是每件事都能稱心如意，能夠享受這段過程，不妨也是一種成長。

《holiday parks》便羅列了露營最重要的6個優點，也許在體會過後，你也能開始愛上接觸大自然的旅程。

1、露營有助於解決問題

專家分享，露營時，往往都會遇上平常不會接觸到的挑戰，有些甚至靠Google都無法有效的解決，像是如何搭帳篷、該怎麼收帳、最有效率的生火方式、正確判斷天氣狀況等，很多都必須靠著經驗累積。

不僅如此，每一次的露營都是種全新的體驗，且能擁有新發現。

研究證實，面對新的事物和挑戰，能保持大腦的健康，因為這會使我們養成獨立思考的個性，也可以增強自信、滿足和幸福感。

2、露營對孩子的教育有許多優點

露營對孩子的教育有許多優點。圖／Ingimage

在上述的觀點下，不難發現露營對兒童的成長發展會產生直接的正面、積極影響，特別是在現代智慧型手機和平板技術如此發達的年代，露營的優點就更不用多說了。

露營不僅讓孩子脫離3C產品的誘惑，他們還能在大自然的遊玩、探險中，找到在都市裡面從沒有過的樂趣。專家說，露營讓孩子進入了一個全新的世界，他們也會培養能力，克服新的問題和挑戰。而這些挑戰不僅能保持大腦健康，還增加了學習機會。

英國（UK）普利茅斯大學教育學院的一項研究調查也發現，絕大多數家長認為，露營對孩子的教育有積極的影響，是個在成長過程很重要的經驗。

美國（USA）科羅拉多大學的研究發現，露營可以重置我們的生理時鐘，並幫助難以入睡、睡眠品質過差、失眠的人們，就連愛賴床的問題也可以改善。

這是因為在家中習慣的日常作息裡，你我擁有太多的誘惑，也許工作繁忙之餘，還得抽空熬夜追劇、打電動；但露營時，則是直接拋下這些產品，且由於晚飯後基本上就沒什麼大事，因此能更悠閒的享受自然、早早入睡，也能更早起床。

專家發現，因為平常的生活充斥著人造光的影響，而露營就更能直接適應自然的明暗循環。這種作息和早年鄉間的習慣吻合，你也會發現睡眠充足後的自己，精神變得更旺盛、注意力也比平常來得好。

4、露營會增加維生素D的補給

由於接觸大自然，親近陽光的機會便愈高，這也意味著能接觸更多的維生素D（Vitamin D）──這是一種親脂性類固醇衍生物，是一種激素的前體，負責增加腸道對鈣、鎂和磷酸鹽的吸收，以及其他多種生物效應。

維生素D的主要天然來源，是取決於透過日光照射在皮膚表皮的下層的化學反應，人們皮膚細胞中含有7-脫氫膽固醇（7-Dehydrocholesterol），因此多照日光是獲取維生素D的簡易方法，只要一天暴露在陽光約10分鐘，人體自身即可合成足夠的維生素D。

但在都市的生活中，每個人接觸陽光的機會都愈來愈少，甚至因為怕熱而盡可能一再閃躲；但露營則不同，在適當的陽光照射下，其實能讓自己更健康。

5、露營可以增加運動量

如果你的日常生活，不是坐辦公室就是通勤，甚至連平常的運動習慣都沒有，那麼露營將會是一個幫助運動、鍛鍊的手段。

專家分享，因為在露營時，你會不斷在營區周邊探索新環境，或想盡辦法把內帳、外帳、天幕搭好，等到處理完一切後又要準備伙食時，運動量其實比平常還要大。這對平常就缺乏運動又沒有上健身房習慣的人來說，是個非常好的遊憩享受。

6、露營能讓人更快樂

露營能讓人更快樂。圖／Ingimage

當然，露營的最大優點，絕對是能讓自己更快樂，它有改善心情的作用，也有讓自己忘卻煩憂的魔力，專家說，這和血清素（Serotonin）有關。

血清素為單胺型神經傳遞物，主要存在於動物的胃腸道、血小板和中樞神經系統中，它被普遍認為是幸福和快樂感覺的貢獻者。血清素對人體有多種好處，包括調節心情、食慾和睡眠，此外，它還具有一些認知功能，包括增進記憶和學習的作用。

缺乏血清素時，容易產生易怒、焦慮、疲勞、慢性疼痛和焦躁不安等症狀，甚至最後演變成憂鬱症；而接觸大自然的行為能刺激大腦、舒緩身心、增進健康發展，這也是為什麼露營普遍讓人快樂的主因。

不僅如此，露營時和一群家人、朋友相處，那種互相聊天、打鬧的情感更能增進彼此感情，孩子除了能和同儕玩得開心，和爸媽之間的互動，也會更加甜蜜且融洽。

(本文出自 2024.04.19《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)